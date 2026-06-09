Súper Liga Claro 2026: Guatemala Corona Campeones Nacionales

La Gran Final Nacional de la Súper Liga Claro 2026 culminó este fin de semana en Guatemala, dejando a cuatro equipos campeones nacionales que ahora se preparan para la fase internacional. En un ambiente de sana competencia y gran entusiasmo, el torneo reafirmó su compromiso con el desarrollo del talento joven en el fútbol guatemalteco, impulsando a las nuevas promesas hacia escenarios de mayor alcance.
Tras intensas jornadas de partidos, los equipos que se alzaron con el título de campeones nacionales y que representarán a Guatemala en la próxima etapa son:
- U-13 Femenil: Cremas Femenino
- U-13 Masculino: Palmita FC
- U-17 Femenil: CSD Municipal
- U-17 Masculino: Academia Terranova
Esta edición de la Súper Liga Claro demostró una vez más el firme apoyo de Claro al deporte juvenil. El certamen logró convocar a cincuenta y dos equipos provenientes de la capital y Quetzaltenango, brindando una plataforma inclusiva para jugadores de diversas procedencias, desde escuelas y colonias hasta grupos de amigos e iglesias. La organización garantizó una experiencia de alto nivel al facilitar, sin costo alguno, las instalaciones deportivas, el arbitraje profesional y los servicios de hidratación, asegurando que todos los participantes compitieran en igualdad de condiciones.
Más allá de la competencia deportiva, la Súper Liga Claro se enfoca en promover el bienestar integral de los jóvenes atletas. A lo largo del torneo, los jugadores no solo exhibieron sus habilidades técnicas y su entusiasmo en la cancha, sino que también fortalecieron su espíritu de unidad y compañerismo. El campeonato subraya la importancia de fomentar la salud mental a través del deporte, reconociéndolo como una herramienta fundamental para el desarrollo personal.
Un claro ejemplo del impacto social y la capacidad de superación que impulsa la liga es el equipo Magia Huehueteca. Conformado por diversas asociaciones del departamento de Huehuetenango, este conjunto personificó el espíritu de unión y resiliencia que el certamen busca inculcar, logrando un destacado segundo lugar en la categoría U-17 Masculino.
Guatemala será sede de la fase internacional
Con el éxito de la fase nacional, los equipos campeones ya enfocan su preparación en la próxima gran cita: la fase internacional. Este emocionante evento se llevará a cabo en la ciudad de Guatemala, del 24 al 26 de julio. Durante esta etapa, los monarcas guatemaltecos tendrán la oportunidad de medirse ante los mejores talentos de El Salvador, Honduras y Costa Rica, en una competencia que promete ser de alto nivel y gran emoción.
La Súper Liga Claro se ha consolidado como una plataforma de impulso significativa para el futuro de muchos jóvenes futbolistas. Varios de sus participantes ya han sido fichados por equipos de Primera y Segunda División, así como por la Liga Nacional Mayor y las Selecciones Nacionales, lo que demuestra el valor del torneo para identificar y proyectar el talento emergente en el fútbol centroamericano.
Litza de Escobar, de Relaciones Institucionales de Claro, destacó el compromiso de la empresa: "Claro continúa apoyando el deporte a través de las nuevas generaciones de jugadores, quienes tienen sueños, aspiraciones y un profundo deseo de superación. En ellos está el talento y la promesa de engrandecer el fútbol nacional, porque en la Súper Liga Claro no hay que esperar a ser grande para ser grande".
Claro, parte de América Móvil, el proveedor líder de servicios integrados de telecomunicaciones en América Latina, refuerza así su estrategia de responsabilidad social corporativa, invirtiendo en el desarrollo deportivo y social de la región.