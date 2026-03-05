Super Liga Claro Internacional 2026: Edición Guatemala 2026

El fútbol infantil y juvenil vuelve a tomar protagonismo en Guatemala con el lanzamiento oficial de la Super Liga Claro Internacional 2026, uno de los torneos deportivos más importantes para jóvenes talentos en la región.
En su décima primera edición, el campeonato no solo reunirá a cientos de jugadores del país, sino que además tendrá nuevamente a Guatemala como sede de la gran final internacional que se disputará en julio.
Claro Guatemala confirmó que las inscripciones para participar ya se encuentran abiertas y que, como en ediciones anteriores, el torneo será completamente gratuito para los participantes, brindando una oportunidad única para que niños y adolescentes puedan competir en un evento de alto nivel.
Inscripciones abiertas y sedes confirmadas
Para esta edición se recibirán 52 equipos por sede. Los encuentros se disputarán en dos escenarios deportivos: Futeca Cayalá en la Ciudad de Guatemala y La Cantera Sport Club en el departamento de Quetzaltenango.
El campeonato contará con dos categorías principales. La categoría Sub-13 está dirigida a jugadores entre los 10 y 13 años de edad, nacidos entre 2013 y 2016. Por su parte, la categoría Sub-17 está destinada a jóvenes entre 14 y 17 años, nacidos entre 2009 y 2012.
Ambas categorías estarán abiertas tanto para la rama masculina como femenina, lo que permitirá una participación amplia de jóvenes futbolistas de todo el país.
Primera fase iniciará en abril
La primera fase del campeonato comenzará el próximo 18 de abril en ambas sedes. Durante esta etapa inicial, los equipos inscritos recibirán varios beneficios sin ningún costo, incluyendo gabachas para los jugadores, alquiler de cancha, servicio de arbitraje e hidratación durante los partidos.
Los equipos que logren avanzar hasta la final nacional recibirán beneficios adicionales. Entre ellos, uniformes completos, zapatos deportivos y medias para los campeones de cada categoría.
Además, para la gran final internacional se brindará a los jugadores y cuerpo técnico provenientes de los países participantes el traslado aéreo, hospedaje y alimentación durante su estancia en Guatemala.
Requisitos para participar
Los equipos interesados pueden inscribirse a través del sitio web oficial superligaclaro.com. Entre los requisitos para completar el registro se solicita el certificado de nacimiento del jugador, tanto en formato original como digital, además de una carta de autorización firmada por los padres o encargados.
El torneo está abierto a equipos provenientes de clubes deportivos, colegios, escuelas, colonias, iglesias, familias o grupos de amigos, lo que permite que cualquier grupo organizado de jóvenes pueda formar parte de la competencia.
Un torneo que impulsa sueños
Willy Andreatta De León, gerente de Mercadeo País de Claro Guatemala, destacó la importancia del campeonato para el desarrollo deportivo de niños y jóvenes.
"Este campeonato es único en su categoría, pues además de no tener costo alguno para los jugadores, sus padres o entrenadores, recibimos equipos conformados por niños y jóvenes procedentes de clubs, colegios, escuelas, colonias, iglesias, familias o grupos de amigos, donde hacemos posible que sueñen en grande al participar en un torneo de alto nivel", expresó.
Gran final internacional en Guatemala
Tras la fase nacional, los cuatro equipos campeones de Guatemala se enfrentarán a los ganadores de los torneos de otros países de la región. Los representantes de El Salvador, Honduras y Costa Rica participarán en la gran final internacional que se celebrará en Guatemala del 24 al 26 de julio.
Este encuentro regional reunirá a los mejores equipos juveniles de Centroamérica, consolidando a la Super Liga Claro como una de las plataformas deportivas más importantes para el desarrollo del talento juvenil.
Un proyecto que impulsa el talento
La Super Liga Claro nació en Guatemala con el objetivo de promover el deporte, fomentar el trabajo en equipo y fortalecer la convivencia familiar a través del fútbol.
Gracias al éxito alcanzado en el país, el proyecto se expandió posteriormente a otras naciones de Centroamérica donde la compañía tiene presencia.
Con el paso de los años, el torneo ha servido como plataforma para descubrir nuevos talentos. Algunos de los jóvenes que participaron en ediciones anteriores han sido fichados por equipos de Segunda y Primera División, así como por clubes de la Liga Nacional Mayor e incluso por la Selección Nacional.
Una nueva imagen para el torneo
Como parte de las innovaciones para esta edición, los organizadores presentaron una nueva línea gráfica para la Super Liga Claro, con una identidad visual más moderna y dinámica que refleja la evolución del proyecto.
Con esta nueva edición, la organización reafirma el mensaje que ha acompañado al torneo desde su creación y que continúa inspirando a miles de jóvenes futbolistas: no hay que esperar a ser grande.