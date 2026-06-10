 Promoción GRS: Balones Autografiados de Fútbol Mundial

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Empresas

GRS Electrodomésticos lanza promoción con balones autografiados de iconos del futbol internacional

GRS Electrodomésticos lanza en Guatemala una emocionante promoción que ofrece la oportunidad de ganar balones autografiados por figuras icónicas del futbol internacional, como Cristiano Ronaldo y Pelé. La iniciativa, que busca conectar con los aficionados al deporte, se llevará a cabo del 11 de junio al 30 de julio de 2026 y está disponible en distribuidores autorizados y en línea.

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Balones autografiados,
Balones autografiados / FOTO:
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GRS Electrodomésticos impulsa en Guatemala una campaña única dirigida a los apasionados del futbol: "Los Balones de los Grandes", una promoción que pone al alcance de los consumidores piezas autografiadas por figuras legendarias. Desde el 11 de junio hasta el 30 de julio de 2026, los guatemaltecos podrán participar en un sorteo exclusivo de balones firmados por íconos del deporte rey, mediante una dinámica sencilla de compra y registro.

Premios exclusivos con certificado de autenticidad

La promoción entrega a los aficionados la oportunidad real de llevarse a casa alguno de estos tres balones de colección:

  • Balón autografiado por Cristiano Ronaldo
  • Balón autografiado por Pelé
  • Balón autografiado por Kylian Mbappé

Cada balón incluye un certificado oficial que respalda su autenticidad, consolidándolos como piezas codiciadas por los coleccionistas y seguidores del futbol. Estos artículos no solo valorizan cualquier colección personal, sino que también representan el espíritu y legado de grandes jugadores.

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Balones autografiados - Cortesía

Mecánica de participación: pasos sencillos y alcance nacional

Para sumarse al sorteo, basta con comprar cualquier producto GRS Electrodomésticos en los puntos de venta autorizados o a través de la tienda en línea de la marca. Tras la compra, los clientes deben registrar su factura enviándola vía WhatsApp al número oficial designado para Guatemala.

  • Sitio web de compra: gt.grsenlinea.com
  • Registro por WhatsApp: +502 2300 9360

Una vez completado el registro, los participantes quedan automáticamente inscritos en el sorteo de estos premios exclusivos. La promoción estará vigente en todo el país, accesible a través de la red de distribuidores oficiales y el canal digital.

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Balones autografiados - Cortesía

Conexión emocional y experiencia única para los fanáticos

Con "Los Balones de los Grandes", GRS busca ir más allá de los electrodomésticos, creando experiencias memorables que conectan directamente con las pasiones de sus clientes. La iniciativa permite a los entusiastas del futbol acceder a piezas memorables que, por lo general, forman parte de colecciones privadas y rara vez se ponen al alcance del público en general.

La campaña no solo refuerza la relación entre la marca y su audiencia sino que apuesta por brindar premios tangibles y auténticos que despiertan emociones y celebran la afición colectiva por el fútbol.

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Balones autografiados - Cortesía

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