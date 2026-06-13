Elektra y Banco Azteca abren megatienda en Calzada La Paz

Tiendas Elektra y Banco Azteca han dado un paso significativo en su estrategia de expansión en Guatemala con la inauguración de una nueva sucursal en Calzada La Paz, zona 5 de la capital, y el traslado estratégico de la agencia de Banco Azteca a este mismo punto. Esta iniciativa conjunta reafirma su compromiso por acercar productos y servicios esenciales, incluyendo soluciones financieras y bienes de consumo, a un mayor número de familias guatemaltecas, consolidando su presencia en el país.
La flamante ubicación, estratégicamente situada en Plaza Minuto, Calzada La Paz 15-51, zona 5, fue seleccionada con el objetivo de fomentar la prosperidad incluyente. Este nuevo centro comercial y financiero ofrecerá acceso conveniente a una amplia gama de soluciones financieras, así como a productos de tecnología y hogar en un solo y moderno espacio. Se espera que esta apertura beneficie directamente a los residentes de las zonas 5, 16 y 17, además de otros sectores del área norte de la ciudad y municipios aledaños, facilitando su acceso a servicios de calidad.
Decisión Estratégica y Ventajas Competitivas
Carlos García, Director de Expansión de Grupo Salinas Guatemala, detalló las razones detrás de esta importante elección: "Elegimos esta ubicación porque Plaza Minuto es un área de paso con múltiples servicios para los vecinos que a diario transitan para salir o entrar a la zona norte de la ciudad. Además, la proximidad con nuestro centro de distribución nos permite ofrecer precios únicos y altamente competitivos a nuestros clientes, una ventaja que valoran enormemente. El crecimiento constante del área urbana hace necesario que como unidades de negocio busquemos ese acercamiento directo con las comunidades".
La nueva Tienda Elektra, que abarca una impresionante extensión de 400 metros cuadrados, está diseñada para brindar una experiencia de compra superior. Presenta una atractiva oferta de productos novedosos a precios irresistibles, lo que se traduce en mayores oportunidades para que los clientes adquieran artículos de calidad. Estas ventajas se complementan con las flexibles facilidades de financiamiento del "Préstamo Sin Peros" de Banco Azteca, permitiendo a los compradores realizar sus adquisiciones de manera rápida, sencilla y con opciones de pago adaptadas a sus necesidades individuales y capacidad económica.
Ofertas Especiales y Servicios Innovadores
Rosa María Castañeda, Directora de Mercadeo, destacó la propuesta de valor y las promociones actuales de la tienda: "Tienda Elektra Calzada La Paz es el lugar perfecto para que los guatemaltecos encuentren productos de la mejor calidad con precios que no encontrarán en ningún otro lugar. Mantenemos activa nuestra exitosa campaña comercial ‘Fanáticos de las Promos’ en un momento clave, con la efervescencia del mundial y la proximidad de la celebración del Día del Padre. Invitamos a todos a visitarnos, ya que es una excelente oportunidad para sorprender a los héroes del hogar con nuestras promociones y descuentos de temporada, pensados para cada miembro de la familia".
En un esfuerzo por optimizar la comodidad del cliente, la nueva sucursal introduce el innovador servicio "Pick Up", que permite a los compradores realizar sus pedidos en línea y recoger sus productos directamente en Tienda Elektra Calzada La Paz sin necesidad de bajarse de su vehículo. Esta modalidad agiliza el proceso de compra y entrega. Por su parte, Banco Azteca, al trasladar su agencia de la zona 5 capital a este nuevo y estratégico punto, garantiza la continuidad y, en muchos casos, la ampliación de su oferta de diversos servicios financieros esenciales para la comunidad, desde cuentas de ahorro hasta créditos y remesas.
Impacto en la Calidad de Vida y la Inclusión
Con esta significativa apertura, Tiendas Elektra y Banco Azteca reafirman su compromiso inquebrantable de generar oportunidades que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas. La estrategia conjunta no solo busca expandir su red comercial, sino también promover activamente la inclusión financiera y facilitar el acceso a bienes y servicios esenciales a un número creciente de familias en todo el territorio guatemalteco, contribuyendo al desarrollo económico local.
Para celebrar esta importante inauguración y agradecer la preferencia de sus clientes, los visitantes podrán disfrutar de una serie de promociones especiales y descuentos exclusivos. Estas ofertas están meticulosamente diseñadas para satisfacer las expectativas de los clientes con productos de última generación y formatos innovadores, buscando mejorar significativamente la experiencia de compra en todos los puntos de venta y fortalecer la relación con la comunidad.