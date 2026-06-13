 Elektra y Banco Azteca abren megatienda en Calzada La Paz

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Empresas

Elektra y Banco Azteca inauguran estratégica megatienda y centro financiero en Calzada La Paz

Un nuevo centro de servicios y comercio minorista llega a Calzada La Paz, Guatemala, con innovador 'Pick Up' y créditos accesibles para la comunidad.

Compartir:
Inauguración megatienda Elektra y centro financiero Azteca., Omar Solís
Inauguración megatienda Elektra y centro financiero Azteca. / FOTO: Omar Solís
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Tiendas Elektra y Banco Azteca han dado un paso significativo en su estrategia de expansión en Guatemala con la inauguración de una nueva sucursal en Calzada La Paz, zona 5 de la capital, y el traslado estratégico de la agencia de Banco Azteca a este mismo punto. Esta iniciativa conjunta reafirma su compromiso por acercar productos y servicios esenciales, incluyendo soluciones financieras y bienes de consumo, a un mayor número de familias guatemaltecas, consolidando su presencia en el país.

La flamante ubicación, estratégicamente situada en Plaza Minuto, Calzada La Paz 15-51, zona 5, fue seleccionada con el objetivo de fomentar la prosperidad incluyente. Este nuevo centro comercial y financiero ofrecerá acceso conveniente a una amplia gama de soluciones financieras, así como a productos de tecnología y hogar en un solo y moderno espacio. Se espera que esta apertura beneficie directamente a los residentes de las zonas 5, 16 y 17, además de otros sectores del área norte de la ciudad y municipios aledaños, facilitando su acceso a servicios de calidad.

Decisión Estratégica y Ventajas Competitivas

Carlos García, Director de Expansión de Grupo Salinas Guatemala, detalló las razones detrás de esta importante elección: "Elegimos esta ubicación porque Plaza Minuto es un área de paso con múltiples servicios para los vecinos que a diario transitan para salir o entrar a la zona norte de la ciudad. Además, la proximidad con nuestro centro de distribución nos permite ofrecer precios únicos y altamente competitivos a nuestros clientes, una ventaja que valoran enormemente. El crecimiento constante del área urbana hace necesario que como unidades de negocio busquemos ese acercamiento directo con las comunidades".

La nueva Tienda Elektra, que abarca una impresionante extensión de 400 metros cuadrados, está diseñada para brindar una experiencia de compra superior. Presenta una atractiva oferta de productos novedosos a precios irresistibles, lo que se traduce en mayores oportunidades para que los clientes adquieran artículos de calidad. Estas ventajas se complementan con las flexibles facilidades de financiamiento del "Préstamo Sin Peros" de Banco Azteca, permitiendo a los compradores realizar sus adquisiciones de manera rápida, sencilla y con opciones de pago adaptadas a sus necesidades individuales y capacidad económica.

Foto embed
Inauguración megatienda Elektra y centro financiero Azteca. - Omar Solís

Ofertas Especiales y Servicios Innovadores

Rosa María Castañeda, Directora de Mercadeo, destacó la propuesta de valor y las promociones actuales de la tienda: "Tienda Elektra Calzada La Paz es el lugar perfecto para que los guatemaltecos encuentren productos de la mejor calidad con precios que no encontrarán en ningún otro lugar. Mantenemos activa nuestra exitosa campaña comercial ‘Fanáticos de las Promos’ en un momento clave, con la efervescencia del mundial y la proximidad de la celebración del Día del Padre. Invitamos a todos a visitarnos, ya que es una excelente oportunidad para sorprender a los héroes del hogar con nuestras promociones y descuentos de temporada, pensados para cada miembro de la familia".

En un esfuerzo por optimizar la comodidad del cliente, la nueva sucursal introduce el innovador servicio "Pick Up", que permite a los compradores realizar sus pedidos en línea y recoger sus productos directamente en Tienda Elektra Calzada La Paz sin necesidad de bajarse de su vehículo. Esta modalidad agiliza el proceso de compra y entrega. Por su parte, Banco Azteca, al trasladar su agencia de la zona 5 capital a este nuevo y estratégico punto, garantiza la continuidad y, en muchos casos, la ampliación de su oferta de diversos servicios financieros esenciales para la comunidad, desde cuentas de ahorro hasta créditos y remesas.

Foto embed
Inauguración megatienda Elektra y centro financiero Azteca. - Omar Solís

Impacto en la Calidad de Vida y la Inclusión

Con esta significativa apertura, Tiendas Elektra y Banco Azteca reafirman su compromiso inquebrantable de generar oportunidades que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas. La estrategia conjunta no solo busca expandir su red comercial, sino también promover activamente la inclusión financiera y facilitar el acceso a bienes y servicios esenciales a un número creciente de familias en todo el territorio guatemalteco, contribuyendo al desarrollo económico local.

Para celebrar esta importante inauguración y agradecer la preferencia de sus clientes, los visitantes podrán disfrutar de una serie de promociones especiales y descuentos exclusivos. Estas ofertas están meticulosamente diseñadas para satisfacer las expectativas de los clientes con productos de última generación y formatos innovadores, buscando mejorar significativamente la experiencia de compra en todos los puntos de venta y fortalecer la relación con la comunidad.

En Portada

Alcalde denuncia amenazas contra agentes de la PMT t
Nacionales

Alcalde denuncia amenazas contra agentes de la PMT

11:38 AM, Jun 13
Caos en ruta al Pacífico: Tráiler deja caer carga en el kilómetro 31.5t
Nacionales

Caos en ruta al Pacífico: Tráiler deja caer carga en el kilómetro 31.5

11:14 AM, Jun 13
VIDEO: Policía dispara accidentalmente a su compañero mientras bromeabant
Internacionales

VIDEO: Policía dispara accidentalmente a su compañero mientras bromeaban

08:32 AM, Jun 13
Inauguración del Mundial 2026 supera en audiencia al Super Bowl con Bad Bunnyt
Farándula

Inauguración del Mundial 2026 supera en audiencia al Super Bowl con Bad Bunny

10:34 AM, Jun 13
Echan al streamer Speed de un set de transmisión tras defender a CR7t
Universo Futbol

Echan al streamer Speed de un set de transmisión tras defender a CR7

09:18 AM, Jun 13

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbolCopa del Mundo#ViralesMundial2026redes socialesEstados Unidos#liganacionalFIFAReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar