Autopista Xochi: Mejora la Conectividad en Costa Sur, Guatemala

Una nueva autopista estratégica en la Costa Sur de Guatemala comenzó operaciones, prometiendo transformar la conectividad y el desarrollo económico regional. El "Corredor de las Flores", también conocido como Xóchi, fue concebido, financiado y ejecutado por capital privado con participación mayoritaria de talento guatemalteco.
Desde el 14 de junio, Xóchi conecta Suchitepéquez y Retalhuleu en solo 30 kilómetros, optimizando el traslado entre municipios clave y fortaleciendo la logística regional. Esta vía recorre desde el kilómetro 142.5 en San Antonio Suchitepéquez hasta el kilómetro 172 en San Andrés Villa Seca, articulando los principales polos de producción agrícola, ganadera, agroindustrial y turística de la zona.
El proyecto requirió tres años de trabajo en campo y generó más de 4,000 empleos directos, beneficiando principalmente a habitantes de las comunidades cercanas. La circulación por la autopista reducirá considerablemente los tiempos de transporte, mejorando así la eficiencia logística y la integración territorial.
Inversión privada y visión estratégica
Xóchi destaca como ejemplo de colaboración entre iniciativa privada e instituciones financieras de primer nivel. El capital fue articulado principalmente por IDC y BCC Private Equity, recibiendo apoyo de Banco Industrial, BID Invest y más de 700 inversionistas, canalizando recursos nacionales e internacionales hacia un propósito común. Según Richard Aitkenhead, presidente y fundador de IDC, la infraestructura tiene como propósito crear oportunidades y valor compartido en las comunidades, impulsando el desarrollo sostenible.
Carlos Colom, director de Infraestructura y Energía de IDC, afirmó que la entrada en operación representa un punto de inflexión, pues los efectos positivos en la economía y el territorio ya comenzaron a observarse. Por su parte, Luis Lara, CEO de Corporación Bi, subrayó que este tipo de alianzas incrementa la competitividad y promueve nuevas oportunidades a nivel nacional.
Modelo financiero inclusivo y colaborativo
La estructura de financiamiento, que integra emisores públicos y socios locales, permitió democratizar la inversión y compartir los beneficios con las comunidades del área de influencia. La participación de Banco Industrial reforzó la solidez financiera del proyecto. Bernardo Yurrita, CEO & Managing Director de BCC Private Equity, destacó que una estructura financiera coordinada permite transformar territorios y sostener proyectos de alto impacto a lo largo del tiempo.
Para Luis Pedro Batres, gerente de Xóchi, la nueva vialidad ya muestra efectos inmediatos en la movilidad regional, competitividad, integración y desarrollo económico. La infraestructura moderna, eficiente y segura está diseñada para beneficiar tanto a personas como a empresas, mejorando el desplazamiento de bienes y servicios.
Instituciones involucradas
- IDC es una plataforma guatemalteca de inversión y desarrollo de proyectos fundada en 1995. La entidad se especializa en infraestructura, energía, capital privado, desarrollo inmobiliario y fomenta la innovación, siempre enfocada en el desarrollo sostenible.
- BCC opera como investment office de BiCapital Corporation, gestionando inversiones estratégicas en sectores esenciales para el crecimiento económico.
- Banco Industrial es la institución financiera más grande de Guatemala y una de las principales en Centroamérica. Reconocido internacionalmente por agencias calificadoras y revistas especializadas, Banco Industrial ofrece una amplia gama de servicios financieros y cuenta con más de 12,700 puntos de atención en el país.
Xóchi, Corredor de las Flores, funciona como una alternativa vial de peaje en la CA-2 Occidente, potenciando la conectividad entre Suchitepéquez y Retalhuleu. Con visión de largo plazo, esta autopista privada busca fortalecer la movilidad de personas y mercancías, priorizando la seguridad vial y generando oportunidades de desarrollo para las comunidades aledañas.