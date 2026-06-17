Lanzamiento de planta Ultracem: Concretos de alto rendimiento

Cementos ULTRACEM marcó un hito en el sector de la construcción en Guatemala al inaugurar oficialmente su nueva planta de producción de concreto en la zona 12 de Ciudad de Guatemala, una apuesta que busca transformar la industria con soluciones integrales de alto desempeño respaldadas por tecnología avanzada y asesoría especializada.
La compañía expande así su portafolio y refuerza su estrategia para liderar el mercado, al satisfacer la creciente demanda en Ciudad de Guatemala y el área metropolitana con procesos eficientes, calidad garantizada y mayor precisión en cada entrega.
Innovación en la industria
La moderna planta cuenta con sistemas de monitoreo en tiempo real y protocolos de control de calidad rigurosos, lo que permite a Cementos ULTRACEM ofrecer una producción mensual aproximada de 15,000 metros cúbicos de concreto. Gracias a esto, la empresa atenderá proyectos de vivienda, infraestructura, comercio e industria, apoyando el desarrollo económico y urbano del país.
Ismael Ballestas, gerente de país en Guatemala, destacó que la división de concretos representa un paso estratégico en la evolución corporativa de ULTRACEM. Según Ballestas, el objetivo es "brindar soluciones integrales que cubran las necesidades actuales del sector, respaldadas por asesoría técnica y la reconocida calidad de la marca".
Alto desempeño y valor agregado
El sector de la construcción en Guatemala mantiene un crecimiento sostenido, impulsado principalmente por proyectos residenciales y de infraestructura. En este contexto, la nueva apuesta de Cementos ULTRACEM se sostiene sobre pilares como innovación, atención personalizada y acompañamiento integral en cada etapa de los proyectos.
Entre las soluciones presentadas, destacan los concretos de alto desempeño, capaces de superar los 10,000 PSI de resistencia y desarrollados bajo estándares internacionales con procesos altamente controlados. Estas nuevas alternativas proporcionan mayor consistencia, optimización de tiempos de ejecución y mejor resistencia estructural frente al concreto tradicional, traduciéndose en menos errores en obra y más eficiencia para los clientes.
Jairo Niño, director comercial de Cementos ULTRACEM en Guatemala, subrayó: "Nuestro enfoque va más allá de entregar un producto; buscamos acompañar a nuestros clientes para que logren proyectos más eficientes y con resultados de alta calidad". De esta manera, ULTRACEM se posiciona como aliado estratégico para el crecimiento del sector construcción en el país.
Impacto en la productividad y el desarrollo económico
La entrada de Cementos ULTRACEM en el segmento de concretos significa una mayor oferta y elevación de los estándares de calidad en la industria de la construcción. Esta iniciativa busca también mejorar la productividad del sector y estimular el desarrollo económico nacional.
La proyección para el primer año de operaciones contempla un crecimiento progresivo, enfocado en consolidar relaciones estratégicas con clientes clave y ampliar la participación en el mercado a mediano plazo.