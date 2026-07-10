 Bantrab y Comunicaciones FC: Nueva Alianza y CF Cantera BT

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Bantrab lanza una alianza con Comunicaciones FC y presenta CF Cantera BT

Bantrab impulsa el deporte guatemalteco con nueva alianza y el lanzamiento de CF Cantera BT, un proyecto formativo que busca desarrollar jóvenes talentos y promover el bienestar a través del deporte.

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Bantrab alianza Comunicaciones FC , Cortesía
Bantrab alianza Comunicaciones FC / FOTO: Cortesía
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El deporte guatemalteco recibe un impulso significativo con el reencuentro entre Bantrab y Comunicaciones FC, marcando el inicio de una etapa focalizada en el fortalecimiento del bienestar a través de nuevas iniciativas. Bantrab puso en marcha tres proyectos claves: una alianza estratégica con el club albo, la presentación de los equipos de la familia Bantrab para el Torneo Apertura 2026 y el lanzamiento de CF Cantera BT, una apuesta por la formación de jóvenes talentos del futbol nacional.

Esta alianza con Comunicaciones FC reúne a dos instituciones que comparten la visión de promover el bienestar, el compromiso y la cercanía con la población guatemalteca. El acuerdo trasciende el futbol y busca crear experiencias, beneficios directos para aficionados y clientes, y una relación que fortalezca el vínculo social a través del deporte.

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Bantrab alianza Comunicaciones FC - Cortesía

Bantrab renueva su compromiso con el Torneo Apertura 2026

Durante la ceremonia, directivos de Bantrab presentaron a los equipos que integrarán la familia Bantrab para competir en el Torneo Apertura 2026. Este anuncio refleja la consolidación de una estrategia de largo plazo orientada a utilizar el deporte como herramienta para el bienestar colectivo. Bajo el lema "El futbol nos une", Bantrab refuerza su dedicación al impulso del deporte nacional, promoviendo oportunidades para nuevas generaciones y profundizando el lazo entre colaboradores, deportistas, clientes y seguidores.

La jornada fue también el escenario del lanzamiento de CF Cantera BT, un equipo de Tercera División respaldado por Seguros Bantrab y Bantrab. Este proyecto busca desarrollar el talento joven con un enfoque formativo, acompañando el crecimiento deportivo y personal de futuros futbolistas. Se priorizan valores como la excelencia, el trabajo en equipo, la disciplina y el compromiso para cimentar un espacio donde el deporte actúe como factor transformador y generador de nuevas oportunidades.

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Bantrab alianza Comunicaciones FC - Cortesía

Uno de los instantes más significativos fue la realización del sueño de Denix Pérez, un niño de 10 años de Chiquimula que enfrenta un tratamiento contra la leucemia linfoblástica. Su mayor ilusión era conocer a los jugadores de Comunicaciones FC y recibir una camisola oficial del club; este gesto demostró el poder del deporte para inspirar esperanza y unión entre las personas.

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Bantrab alianza Comunicaciones FC - Cortesía

Liderazgo y visión estratégica de Bantrab

José Antonio Roca, gerente general de Bantrab, subrayó el valor del deporte como generador de bienestar social. "En Bantrab creemos que el bienestar se construye desde diferentes ámbitos de la vida de las personas. El deporte fomenta valores, disciplina y oportunidades que trascienden la competencia. Seguimos fortaleciendo una visión que generará impacto positivo para Guatemala", afirmó Roca.

Jesús Pineda, gerente de Clústeres Estratégicos de Bantrab, puntualizó que este nuevo capítulo simboliza la evolución de una estrategia desarrollada junto al avance del deporte nacional. "El reencuentro con Comunicaciones FC, el crecimiento de la familia Bantrab y el nacimiento de CF Cantera BT responden a una misma visión: impulsar el bienestar de los guatemaltecos a través del deporte y propiciar oportunidades que trasciendan dentro y fuera de la cancha", destacó Pineda.

Con estas acciones, Bantrab reafirma su misión de crear bienestar en el país mediante alianzas estratégicas, apoyo a la formación de nuevos talentos y acompañamiento al desarrollo humano y deportivo, consolidando su compromiso con las futuras generaciones y con quienes trabajan diariamente por el progreso de Guatemala.

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