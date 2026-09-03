Autoexamen: Las manos que cuidan también salvan vidas

Agua Pura Salvavidas y la Fundación Amigos Contra el Cáncer (Fundecán) han puesto en marcha una nueva edición de su campaña nacional para la prevención del cáncer de mama, bajo el lema "Las mismas manos que cuidan, también pueden salvar vidas, hazte el autoexamen". Esta iniciativa, que se desarrolla durante septiembre y octubre, busca aumentar la conciencia sobre la importancia del autoexamen como método para detectar tempranamente la enfermedad.
Con 14 años de trabajo conjunto, ambas organizaciones refuerzan su compromiso de promover la salud y el bienestar en Guatemala mediante acciones de sensibilización en medios de comunicación, campañas publicitarias y distribución de materiales educativos. Además, Agua Pura Salvavidas pondrá en circulación versiones especiales de sus productos con tapas rosadas y etiquetas informativas en todo el país, convirtiéndolos en vehículos para el mensaje de prevención.
Este año, la campaña arrancó con el patrocinio de la Carrera Fundecán Salvavidas, un evento que reunió a miles de guatemaltecos y superó las expectativas de participación. Durante los meses de la campaña los consumidores encontrarán el tradicional garrafón y la presentación de 20 onzas ambos identificados con tapa rosada, acompañados de etiquetas conmemorativas y volantes que detallan los pasos del autoexamen.
Claudia Lara, Gerente de División Estratégica de Agua Pura Salvavidas, subrayó la importancia de que las mujeres dediquen tiempo a su salud: "Queremos motivar a las mujeres guatemaltecas a realizarse el autoexamen y a conocer su cuerpo. Las manos que cuidan todos los días a quienes amamos también pueden ayudarnos a cuidar nuestra propia salud", expresó. Añadió que durante casi nueve décadas han promovido la salud y seguirán impulsando iniciativas que salvan vidas a través de la detección temprana.
Fundecán advierte que el cáncer de mama sigue siendo una de las principales amenazas para las mujeres guatemaltecas, aunque destaca que una detección temprana aumenta significativamente las probabilidades de tratamiento exitoso y recuperación.
Isabel Herbrugger, presidenta de Fundecán, destacó el impacto de la alianza con Agua Pura Salvavidas: "El apoyo constante de Agua Pura Salvavidas nos permite ampliar nuestros programas de concientización y llegar a mujeres de escasos recursos que necesitan tratamiento. Esta alianza lleva nuestro mensaje de prevención a donde más se necesita", afirmó.
La campaña también busca visibilizar la labor de las mujeres que cuidan de sus familias, recordando que su bienestar es clave. Se invita a toda la población a hacer de la prevención un acto de amor propio y responsabilidad. "Las campañas de educación ayudan a que más personas entiendan que el cáncer de mama puede detectarse a tiempo. El autoexamen es sencillo y, si se vuelve hábito, puede salvar vidas", añadió Herbrugger.
Agua Pura Salvavidas y Fundecán exhortan a todos los guatemaltecos a sumarse y a tener presente que "La detección temprana salva vidas".