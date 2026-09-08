Celebrando a los Agricultores de Centroamérica en su Día

En el marco del Día de la Agricultura, Foragro resalta la labor de los agricultores centroamericanos y su impacto clave en el desarrollo económico, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades. La empresa reconoce que la innovación, la tecnología y el acompañamiento técnico resultan esenciales para hacer frente a los desafíos actuales del sector agrícola.
La fecha, conmemorada cada 9 de septiembre, impulsa la reflexión sobre retos como la variabilidad climática, la gestión de recursos, la mejora de la productividad y la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos del campo. Foragro, con 38 años de experiencia regional, ha desarrollado soluciones adaptadas a las necesidades concretas de los agricultores, gracias a su presencia cercana en distintos mercados y zonas productivas de Centroamérica.
"El agricultor de hoy requiere soluciones, tecnología y conocimiento para tomar mejores decisiones y adaptarse a su cultivo y región. En Foragro, hemos aprendido junto a los productores y ese aprendizaje ha sido clave para crecer con el sector agrícola," afirma Mario Nufio, Gerente de Mercadeo y Proyectos de la empresa.
La evolución agrícola impulsa la necesidad de integrar nuevas herramientas para proteger cultivos, optimizar recursos y lograr un mejor desarrollo productivo. Actualmente, Foragro ofrece un portafolio con alternativas en protección de cultivos, nutrición vegetal, semillas, equipos de aplicación, plásticos agrícolas y otras soluciones especializadas.
Con operaciones en más de 15 países y un equipo de más de 700 colaboradores, Foragro mantiene una presencia regional que le permite acompañar a agricultores y clientes desde una perspectiva cercana y adaptada a cada mercado.
"Detrás de cada cultivo hay personas, familias y comunidades. Nuestro compromiso es seguir apoyando a los agricultores para que desarrollen su actividad de manera eficiente y estén mejor preparados para los retos venideros,"
agrega Nufio.
Foragro considera que el futuro del sector depende de su flexibilidad para adaptarse, adoptar tecnología y fortalecer el conocimiento técnico. La colaboración entre agricultores, empresas y demás actores de la cadena productiva será clave para impulsar el desarrollo agrícola de la región.
En el marco de esta celebración, la empresa reafirma su compromiso con los productores centroamericanos, ofreciendo soluciones y experiencia que propicien una agricultura más productiva, competitiva y preparada para el futuro.
Fundada en 1988 por emprendedores guatemaltecos, Foragro cuenta con operaciones en más de 15 países y un equipo de más de 700 colaboradores. Su portafolio cubre protección de cultivos, nutrición vegetal, semillas, equipos de aplicación, plásticos agrícolas, salud animal y soluciones complementarias para distintos segmentos productivos. La infraestructura regional incluye nueve centros de almacenamiento, oficinas, laboratorios y plantas, lo que respalda las operaciones y el acompañamiento técnico a los agricultores.