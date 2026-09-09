Jornada de la Salud de COPEREX ofrecerá atención médica gratuita y actividades familiares

El Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX) convoca a la población guatemalteca a la Jornada de la Salud 4a. Edición 2026, un evento que ofrecerá servicios médicos gratuitos y de calidad los días 19 y 20 de septiembre en el Salón 9 y Área 8/9 del Parque de la Industria, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Esta jornada, impulsada por el brazo social de COPEREX y respaldada por diversas instituciones públicas y privadas, cumple con el mandato del Artículo 94 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece la obligación estatal de velar por la salud y asistencia social de todos los habitantes mediante acciones de prevención y promoción.
Durante ambos días, los asistentes tendrán acceso a atención médica, información preventiva y orientación en salud integral. El evento está dirigido particularmente a quienes más lo necesitan, buscando fortalecer la cobertura médica a través de la colaboración entre los sectores público y privado.
La entrada es gratuita y está abierta a toda la población.
Actividades artísticas, culturales y recreativas
Además de los servicios de salud, los visitantes disfrutarán de una agenda artística, cultural y recreativa pensada para toda la familia. La programación incluye presentaciones de la Marimba "Recreación Laboral", a cargo de la Dirección de Recreación del Trabajador del Estado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los días 19 y 20 de septiembre de 12:30 a 13:30 horas.
Los niños también tendrán un espacio especial con el espectáculo del Payaso "Tochy", que se presentará ambos días de 11:30 a 12:30 horas con un show de magia, concursos, regalos, globos y múltiples sorpresas.
El evento contará con la presencia de seis reconocidos restaurantes guatemaltecos: Los Gauchitos, Al Macarone, Pearl Garden, Crazy Korn, La Cueva y Esquilandia. Ofrecerán menús variados a precios accesibles, incluyendo postres, caramelos y clásicos antojitos chapines preparados por Esquilandia, para satisfacer todos los gustos.
La Jornada de la Salud se presenta como un punto de encuentro que une gastronomía, cultura, entretenimiento y diversión para todas las edades, promoviendo la convivencia y creando experiencias para toda la familia durante su visita a la 4a. Edición.
- Evento: Jornada de la Salud 4a. Edición 2026
- Fechas: 19 y 20 de septiembre de 2026
- Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Salón 9 y Área 8/9, Parque de la Industria, Guatemala
- Organiza: Comité Permanente de Exposiciones (COPEREX)