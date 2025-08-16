Cifra millonaria en el prenupcial de Cristiano y Georgina

El reciente compromiso entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha atrapado la atención de los aficionados al futbol y de los medios de comunicación. La noticia llegó a todos a través de las redes sociales, donde la pareja compartió su promesa de matrimonio después de una década juntos. La ostentosa joya que Ronaldo le regaló a Georgina tiene un valor impresionante: más de 10 millones de dólares, lo que provocó reacciones diversas entre los seguidores. Algunos consideran que la suma es exagerada, mientras que otros la ven como un reflejo del estatus del delantero portugués.
Sin embargo, la atención mediática no solo se centra en la lujosa argolla de compromiso, sino también en el acuerdo prenupcial que la pareja firmó. Este pacto asegura una estabilidad financiera a Georgina en caso de que la relación llegue a su fin. Según informó la revista TV Guía Portugal, este acuerdo estipula que si se separan, Cristiano deberá pagar a Georgina una pensión mensual superior a los 114 mil dólares. Este contrato había sido establecido desde el nacimiento de su primera hija, Alana Marta, lo que lo convierte en un acuerdo fundamental para el bienestar de la familia.
Condiciones del acuerdo prenupcial
Además de la pensión mensual que deberá recibir, Georgina se quedaría con la lujosa mansión situada en La Finca, Madrid, cuyo valor asciende a 5 millones y medio de euros. Este aspecto del acuerdo prenupcial ha generado aún más interés, ya que se suma al elevado estilo de vida que la pareja ha llevado hasta ahora. Cristiano Ronaldo es conocido internacionalmente no solo por su talento en el campo, sino también por su creciente fortuna.
Con una riqueza que ha alcanzado los 671 millones de dólares, sin contar su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita, que le brinda aproximadamente 230 millones de dólares anuales, Ronaldo se posiciona como el atleta mejor pagado del mundo. Esto garantiza no solo la estabilidad económica de sus hijos, sino también de Georgina Rodríguez, quien ha sido un pilar en su vida personal y profesional.
¿Qué dice la afición?
El anuncio del compromiso y los detalles sobre el acuerdo prenupcial no han pasado desapercibidos. Tanto los fanáticos de Cristiano como los de Georgina han respondido con una amplia gama de reacciones en redes sociales. Muchos aplauden la seriedad del compromiso y la planificación financiera, mientras que otros critican el hecho de que se hable de una pensión en lugar de centrarse exclusivamente en el amor y la unión de la pareja.
Los seguidores del futbol siempre están atentos a los movimientos de Ronaldo, y este nuevo capítulo en su vida personal no solo ha despertado la curiosidad sobre su relación, sino que también ha abierto el debate sobre el valor del amor y la seguridad financiera en las relaciones modernas.