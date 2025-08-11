 Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez
Farándula

Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez

La modelo compartió la noticia a través de sus redes sociales mostrando el enorme y lujoso anillo que el futbolista le entregó.

Compartir:
Cristiano y Georgina, Instagram
Cristiano y Georgina / FOTO: Instagram

Una de las noticias más esperada en el mundo de la moda y el fútbol, por fin ha llegado. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometen tras nueve años de relación.

Fue la modelo quien reveló la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde además mostró el increíble, enorme y lujoso anillo que Cristiano le entregó.

Georgina se mostró emocionada al anunciar que se va a casar con el jugador del Al-Nassr F. C, con el que va a dar este importante paso tras cumplir su deseo de formar una familia numerosa que es su absoluta prioridad.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió en la publicación.

Foto embed
Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez - Instagram

El mensaje ha desatado una ola de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de amigos, familiares y por supuesto fans de la pareja.

Felices con su familia

La historia de amor del astro del futbol Cristiano Ronaldo y la modelo comenzó cuando él la conoció a finales de 2016, mientras ella trabajaba como asistente de ventas en la tienda de Gucci ubicada en la Milla de Oro en Madrid.

En una entrevista para la revista Grazia en 2020, Georgina Rodríguez contó que su romance se dio por un "flechazo" instantáneo entre ambos.

El futbolista portugués quedó impresionado por su belleza y sencillez y a los pocos días de ese encuentro, volvieron a coincidir en un evento de moda y desde entonces comenzaron a salir discretamente hasta que después de varios meses en enero de 2017 su relación se hizo oficial cuando Georgina acompañó a Ronaldo a la ceremonia de la FIFA The Best Awards, donde él fue galardonado como mejor jugador del año.

En ese mismo año, Georgina dio a luz a su primera hija con Cristiano, a quien llamaron Alana Martina, para entonces, el delantero ya era padre de tres hijos: Cristiano Jr y los gemelos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada.

Más adelante, en 2022, la pareja esperaba mellizos, pero uno de los bebés que era un niño falleció durante el parto, pero afortunadamente nació su hija Bella Esmeralda.

En Portada

Expatrulleros protestan frente al Congreso para exigir aprobación de leyt
Nacionales

Expatrulleros protestan frente al Congreso para exigir aprobación de ley

11:07 AM, Ago 11
Lester Martínez compartirá cartelera con el Canelo Álvarezt
Deportes

Lester Martínez compartirá cartelera con el Canelo Álvarez

09:16 AM, Ago 11
Arévalo y Sheinbaum hablarán sobre seguridad fronteriza y conexión ferroviaria t
Nacionales

Arévalo y Sheinbaum hablarán sobre seguridad fronteriza y conexión ferroviaria

10:45 AM, Ago 11
Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguezt
Farándula

Cristiano Ronaldo le pide matrimonio a Georgina Rodríguez

11:45 AM, Ago 11

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSismosredes socialesSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos