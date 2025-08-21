Enfermedades de Abelito, integrante de LCDLF

Abelito, uno de los participantes más queridos de La Casa de los Famosos México 3, ha llamado la atención del público. El joven se ha destacado por carisma y autenticidad, pero también por la sinceridad con la que ha compartido las condiciones de salud que enfrenta en su vida diaria.
El tiktoker zacatecano ha hablado sin reservas sobre las enfermedades y padecimientos que lo acompañan, generando empatía entre los televidentes y mostrando que, pese a las dificultades, mantiene un espíritu positivo y resiliente. El influencer nació con acondroplasia, una displasia esquelética que afecta la conversión del cartílago en hueso y provoca talla baja.
Abelito, sin embargo, prefiere describirla como "talla baja con falla motora" y no utiliza la palabra enanismo para referirse a su condición. Esta característica, lejos de ser un obstáculo, se ha convertido en un rasgo que él mismo asume con humor y fortaleza, convirtiéndolo en un ejemplo de superación para miles de personas que lo siguen en redes sociales y ahora en televisión.
Además, el joven confesó ser intolerante a la lactosa, un padecimiento común pero molesto que le impide consumir lácteos sin presentar malestares. Aunque no se trata de una condición grave, sí representa un ajuste en su alimentación diaria y requiere ciertos cuidados que él ha aprendido a sobrellevar.
Más padecimientos de Abelito
Otro de los problemas que ha compartido es el acné quístico, una enfermedad de la piel que provoca granos inflamados, dolorosos y en ocasiones llenos de pus. Abelito reconoció que incluso tuvo que ser hospitalizado en una ocasión por la magnitud de las lesiones.
Este tipo de acné no solo deja marcas físicas, sino que también puede impactar emocionalmente, y su valentía al hablar de ello en un reality tan visto ha sido aplaudida por los espectadores.
Durante su estancia en la casa, Abelito también relató que en su infancia sufrió la pérdida parcial de la audición a raíz de una fiebre muy alta.