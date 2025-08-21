 Trend de ojitos mentirosos: Esme la Chapina o Deanna Melillo
Farándula

¿A quién le quedó mejor el trend de Ojitos Mentirosos? Esme La Chapina vs. Deanna Melillo

El trend de Ojitos Mentirosos sigue causando sensación en redes sociales, y esta vez dos creadoras de contenido lo llevaron a otro nivel.

Esme La Chapina, Esme La Chapina
Esme La Chapina / FOTO: Esme La Chapina

El famoso trend de Ojitos Mentirosos sigue conquistando las redes sociales, y esta vez dos creadoras de contenido sorprendieron a los internautas con sus propias versiones. Se trata de Esme La Chapina y Deanna Melillo, ambas decidieron unirse al reto musical, pero con estilos y acompañantes muy distintos que despertaron la curiosidad del público.

Mientras que Deanna apareció en el video junto a su pareja, Yosi Esteban, Esme optó por incluir a su hijo, provocando una ola de ternura entre sus seguidores. Dos visiones diferentes que abrieron la conversación en línea: ¿quién logró la interpretación más memorable?

Esme La Chapina, cuyo nombre real es Esmeralda, es una creadora guatemalteca que se ha ganado un lugar especial en el corazón de miles de usuarios gracias a su carisma y autenticidad.  Reconocida por compartir contenido fresco y cercano, Esme decidió darle un giro especial al trend de Ojitos Mentirosos.

La generadora de contenido apareció acompañada de su hijo, generando una avalancha de comentarios positivos. Los internautas destacaron la ternura del momento y la forma en que la influencer muestra que se puede participar en tendencias virales sin perder su esencia familiar.

Ojitos mentirosos sigue haciendo de las suyas

Por su parte, Deanna Melillo, influencer y creadora de contenido con una fuerte presencia en redes, apostó por la complicidad en pareja.  En su interpretación del trend, aparece junto a Yosi Esteban, con quien comparte momentos cotidianos que encantan a sus seguidores.

A sus 21 años, Millie Bobby Brown se convierte en mamá

La protagonista de “Stranger Things” y su esposo Jake Bongiovi anunciaron que dieron la bienvenida a una niña.

El video destacó por la química entre ambos, lo que hizo que la publicación rápidamente se llenara de halagos y reacciones positivas. Los fans resaltaron que el encanto de la pareja radica en su naturalidad y en la manera en que conectan frente a la cámara.

Aunque el estilo de cada una fue completamente distinto, tanto Esme La Chapina como Deanna Melillo lograron llamar la atención de los internautas. Mientras que Esme conquistó con la ternura y el factor familiar, Deanna apostó por la complicidad amorosa.

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadDonald Trumpredes sociales
