Millie Bobby Brown se convierte en mamá a sus 21 años

Millie Bobby Brown está viviendo una nueva etapa en su vida, y es que se convirtió en mamá junto a su esposo Jake Bongiovi.
A través de una emotiva publicación en las redes sociales, la actriz que conquistó al mundo con su papel de Eleven en "Stranger Things" dio la noticia revelando que fue por medio de la adopción.
"Este verano, recibimos a nuestra hermosa bebé a través de la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces fuimos tres", escribió.
La noticia llega a poco más de un año de su boda, celebrada en 2024, y marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de amor de la pareja.
La publicación rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones de fanáticos y celebridades, quienes no dudaron en celebrar este nuevo comienzo para la pareja.
Millie Bobby Brown ya había dejado claro en entrevistas pasadas que convertirse en madre era un deseo muy presente en su vida.
Cumple su anhelo
En el podcast SmartLess, Millie Bobby Brown confesó que desde niña tenía claro que quería formar una familia:
"Desde chiquita le decía a mi mamá, mientras jugaba con muñecas, que quería ser como ella. Siempre soñé con ser mamá".
La actriz también habló sobre la posibilidad de adoptar, considerándolo algo natural: "No veo tener a tu propio hijo como algo distinto a adoptar. Mi casa está llena de amor para cualquiera".
En 2023, Millie Bobby Brown habló sobre sus planes de formar una familia Además, reveló que tanto ella como Jake provienen de familias numerosas, por lo que siempre imaginaron rodearse de hijos.
"Tener un hogar lleno de vida y amor fue algo que hablamos desde el inicio", dijo en aquel entonces.