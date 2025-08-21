 Millie Bobby Brown se convierte en mamá a sus 21 años
Farándula

A sus 21 años, Millie Bobby Brown se convierte en mamá

La protagonista de "Stranger Things" y su esposo Jake Bongiovi anunciaron que dieron la bienvenida a una niña.

Compartir:
Millie Bobby Brown, EFE
Millie Bobby Brown / FOTO: EFE

Millie Bobby Brown está viviendo una nueva etapa en su vida, y es que se convirtió en mamá junto a su esposo Jake Bongiovi.

A través de una emotiva publicación en las redes sociales, la actriz que conquistó al mundo con su papel de Eleven en "Stranger Things" dio la noticia revelando que fue por medio de la adopción.

"Este verano, recibimos a nuestra hermosa bebé a través de la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces fuimos tres", escribió.

Foto embed
Millie Bobby Brown - Instagram

La noticia llega a poco más de un año de su boda, celebrada en 2024, y marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de amor de la pareja.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones de fanáticos y celebridades, quienes no dudaron en celebrar este nuevo comienzo para la pareja.

Millie Bobby Brown ya había dejado claro en entrevistas pasadas que convertirse en madre era un deseo muy presente en su vida. 

Cumple su anhelo

En el podcast SmartLess, Millie Bobby Brown confesó que desde niña tenía claro que quería formar una familia:

"Desde chiquita le decía a mi mamá, mientras jugaba con muñecas, que quería ser como ella. Siempre soñé con ser mamá".

La actriz también habló sobre la posibilidad de adoptar, considerándolo algo natural: "No veo tener a tu propio hijo como algo distinto a adoptar. Mi casa está llena de amor para cualquiera".  

En 2023, Millie Bobby Brown habló sobre sus planes de formar una familia  Además, reveló que tanto ella como Jake provienen de familias numerosas, por lo que siempre imaginaron rodearse de hijos.

"Tener un hogar lleno de vida y amor fue algo que hablamos desde el inicio", dijo en aquel entonces. 

En Portada

Tragedia en Baja Verapaz: Esposos mueren tras ser arrastrados por correntadat
Nacionales

Tragedia en Baja Verapaz: Esposos mueren tras ser arrastrados por correntada

12:02 PM, Ago 21
Guatemala conoce rivales para Clasificatoria Concacaf W 2025-2026t
Deportes

Guatemala conoce rivales para Clasificatoria Concacaf W 2025-2026

01:33 PM, Ago 21
Ligan a proceso a implicadas en asesinato de hombre en Mixcot
Nacionales

Ligan a proceso a implicadas en asesinato de hombre en Mixco

11:07 AM, Ago 21
A sus 21 años, Millie Bobby Brown se convierte en mamát
Farándula

A sus 21 años, Millie Bobby Brown se convierte en mamá

11:28 AM, Ago 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga NacionalFutbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos