Fabiola Roudha: Impactante Show en Dodger Stadium

La talentosa cantautora Fabiola Roudha, reconocida por su voz soul-pop, tuvo el honor de entonar el himno nacional de Estados Unidos por segundo año consecutivo. Sus palabras tras la actuación, compartidas orgullosamente en redes sociales, dejaron claro lo significativo del momento: "Un honor cantar por segundo año consecutivo The U.S National Anthem en @dodgers Stadium. Qué felicidad representar a mi país en el ‘Guatemalan Heritage Night’".
La comunidad presente respondió con aplausos espontáneos y muestras de entusiasmo; muchos guatemaltecos viviendo en Estados Unidos celebraron con orgullo el talento chapín expuesto en un escenario de tanta relevancia. "Increíble Fabiola siempre poniendo el nombre de Guatemala en alto", "Es un gran talento, qué orgullo para nuestro país", "Una voz espectacular", fueron algunas reacciones de sus seguidores.
Además de revivir un momento icónico para su público, este segundo llamado al Dodger Stadium representa un reconocimiento al crecimiento internacional que ha alcanzado Fabiola desde sus inicios, cuando acumuló éxitos en concursos como Código F.A.M.A. Internacional (2005), La Academia (2008) y El Gran Desafío de Estrellas.
Un poco de su trayectoria
Fabiola Roudha, nacida en 1992 en Ciudad de Guatemala, inició su carrera muy joven, abriendo conciertos para grandes artistas y demostrando su talento en la escena nacional e internacional.
A lo largo de los años ha cultivado un estilo característico en géneros como pop, soul y R&B, y ha lanzado varios álbumes: Mi gran desafío (2009), Esta soy yo (2016), Más allá (2018) y Un viaje en espiral (2023). También colaboró con Daniela Romo en el bolero pop "Nada", ampliando su alcance artístico. Ha puesto el nombre de nuestro país en alto en diferentes festivales y presentaciones internacionales.
Con esta nueva presencia en el Dodger Stadium, Fabiola Roudha consolida su papel como embajadora cultural de Guatemala: una artista cuyo talento trasciende fronteras, emociona a comunidades y demuestra con orgullo sus raíces chapinas en uno de los escenarios más grandes de la música y el deporte en EE. UU.
Fabiola Roudha llevará su música a Asia
En mayo de 2025, la cantautora guatemalteca Fabiola Roudha anunció que firmó con la agencia internacional Soundpuzzle, con sede en Corea del Sur, lo que le permitirá realizar giras por Asia.
La intérprete de Un viaje en espiral celebró el logro en redes sociales y recibió cientos de mensajes de apoyo, consolidando un nuevo paso en su carrera artística.
