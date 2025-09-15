Rick Moranis regresa tras 30 años

Tras décadas alejado del cine, Rick Moranis está listo para volver al gran escenario: el actor canadiense reprenderá su icónico papel de Dark Helmet en el muy esperado Spaceballs 2, la secuela del clásico de parodia sci-fi de 1987 dirigido por Mel Brooks.
El proyecto, respaldado por Amazon MGM Studios, tiene a Mel Brooks de vuelta como productor y también retomando el rol de Yogurt; Bill Pullman regresará como Lone Starr. Nuevos nombres se suman al elenco, entre ellos Keke Palmer y Lewis Pullman, hijo de Bill. Josh Gad participa como co-escritor, coproductor y actor en esta secuela.
La noticia ha sido recibida con júbilo por los fans. Muchos recuerdan que Moranis se alejó del cine en los años noventa, tras la muerte de su esposa, Ann Belsky, para dedicarse a criar a sus hijos.
Su última aparición en una película de acción real fue en Honey, I Shrunk the Kids y sus secuelas tardías, siendo Honey, We Shrunk Ourselves (1997) la última en la que actuó físicamente.
Un detalle que ha causado especial impacto es lo bien que luce a sus 72 años. Fotografías recientes han resurgido en redes sociales, y los seguidores no han dudado en expresar su sorpresa: "Luce genial", "No parece tener la edad que tiene", "Se ve como si el tiempo casi no le hubiera pasado", son algunos de los comentarios.
A pesar del entusiasmo, aún hay puntos pendientes: aunque múltiples fuentes señalan que Moranis ha aceptado el papel y Spaceballs 2 está en producción, ninguno de sus representantes ha dado una declaración formal confirmando todos los detalles; fechas exactas de filmación aún se perfilan, así como otros miembros del reparto, y si el guion mantendrá el tono irreverente del original o sumará nuevos elementos más contemporáneos.
El regreso de Rick Moranis no solo marca el retorno de un actor querido por generaciones, sino que simboliza el poder de la nostalgia bien tramada: Spaceballs 2 supone una apuesta mayor que un simple homenaje es la oportunidad de reconciliar el legado de los años 80 y 90 con un público que lo ha mantenido vivo en la memoria.
