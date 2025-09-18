 Enfermedad Secreta de Pedro Infante
Farándula

¿Cuál era la enfermedad que mantuvo en secreto Pedro Infante por miedo a ser estigmatizado?

El actor temía que revelar su enfermedad afectara su imagen de galán y pusiera en riesgo su carrera artística.

Compartir:
Pedro Infante, Pedro Infante
Pedro Infante / FOTO: Pedro Infante

Pedro Infante, uno de los máximos ídolos del Cine de Oro mexicano, no solo enfrentó los retos de la fama. Cabe destacar que el cantante luchó en silencio contra una enfermedad que decidió mantener en secreto.

El actor y cantante padecía diabetes, un diagnóstico que, en aquellos años, podía ser motivo de estigmatización y afectar directamente su imagen pública. Durante las décadas de 1940 y 1950, cuando la figura de Infante estaba en su punto más alto, la sociedad mexicana veía con recelo a las personas que sufrían enfermedades crónicas.

La falta de información y el limitado acceso a tratamientos médicos contribuían a que padecimientos como la diabetes fueran considerados una desventaja, especialmente para quienes vivían de su imagen.  En el caso del intérprete de Nosotros los pobres, revelar su condición podía costarle papeles protagónicos y dañar la percepción de fortaleza que lo caracterizaba.

Pedro Infante construyó una trayectoria marcada por el esfuerzo físico y la disciplina. Amante del deporte y de las actividades demandantes, encontró en el ejercicio una manera de controlar los efectos de la enfermedad.  Esta práctica, sumada a su carácter enérgico, le permitió mantener un equilibrio que pocos sospechaban. Sin embargo, la carga emocional de mantenerlo en secreto fue un peso que lo acompañó a lo largo de su vida.

Más de la enfermedad de Pedro Infante

El ídolo decidió no hablar públicamente de su diagnóstico por varias razones: el temor a ser considerado "débil", la presión de conservar su estatus de galán y la falta de avances médicos que garantizaran un tratamiento efectivo sin llamar la atención.  La diabetes, en esa época, no contaba con los recursos actuales y su manejo dependía más de la disciplina personal que de soluciones médicas confiables.

Su silencio refleja el contexto cultural en el que se desenvolvía la industria del espectáculo. Los artistas eran idealizados como figuras casi perfectas, y cualquier señal de vulnerabilidad podía ser vista como un obstáculo.

Ducharse por la mañana o antes de dormir: la ciencia revela cuál es la mejor opción

La eterna pregunta sobre la mejor hora para ducharse tiene respaldo científico, aquí te contamos.

A pesar de ello, Pedro Infante logró sostener una carrera brillante que lo convirtió en una de las leyendas más queridas de México y América Latina.

En Portada

Familia queda soterrada en Alta Verapazt
Nacionales

Familia queda soterrada en Alta Verapaz

08:10 AM, Sep 20
Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump t
Internacionales

Zelenski espera obtener en la ONU apoyo de Trump

08:01 AM, Sep 20
Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentadort
Farándula

Miss Guatemala confirma su romance con famoso presentador

07:59 AM, Sep 20
Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025t
Deportes

Así le fue a los marchistas guatemaltecos en el Mundial de Atletismo 2025

10:44 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados UnidosEE.UU.#liganacionalMundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos