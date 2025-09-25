Hija de Lupillo Rivera revela su relación con Belinda

Lupita Karizma Rivera, hija de Lupillo Rivera y Mayeli Alonso, ha ofrecido recientemente algunas declaraciones sobre la relación que su padre tuvo con la cantante Belinda.
Las opiniones de Lupita han salido a la luz con motivo de la presentación del libro autobiográfico de Lupillo, Tragos Amargos, en el que revive episodios sentimentales, incluida su relación fugaz con Belinda.
En su autobiografía "Tragos amargos", el cantante, de 53 años, afirmó que Belinda, de 36, convivió con sus hijos en varias ocasiones.
Lupillo afirma que su hija Lupita Karizma de 21 años, tuvo una gran conexión con Belinda e hicieron una gran amistad.
Durante la presentación de su libro, Lupita le reveló a la periodista Nelssie Carrillo que le hubiera encantado a Belinda como su madrastra.
La joven comentó que le cayó muy bien Belinda, pero no quiso dar más detalles sobre su relación e invitó al público a leer el libro de su padre.
"Sí, ¡ah! No. No, cayó muy bien, cayó muy bien", dijo Lupita entre risas.
Incluye a Belinda
Por medio de una entrevista que le realizaron sus propios hijos, y que fue compartida en Despierta América, Lupillo Rivera dio a conocer que Belinda fue incluida en el libro autobiográfico.
Sus hijos, con sorpresa, cuestionaron al cantante la razón del por qué Belinda aparece en su libro por lo que él expresó que lo hizo para plasmar más a detalle su vida personal y sentimental.
"Tengo muchas ex que la gente no conoce, entonces esas ex que la gente no conoce pues no (hablo en mi libro) pero de todas las que se hicieron públicas pues sí, de todas hablé", comentó Lupillo Rivera mientras tenía una sonrisa en el rostro.
Según sus palabras, el primer encuentro entre ambos fue determinante: "Mi primer impacto al verla fue un flechazo, fue un amor a primera vista que tenía que domar como fuera, pues yo estaba soltero...".