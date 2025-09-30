 Yailin la Más Viral: Twerking en Bikini Sin Censura en Instagram
Farándula

Yailin La Más Viral desafía la censura de Instagram con twerking en bikini de hilo

La cantante dominicana consintió a sus seguidores con un candente baile dentro de una tina con un bikini que apenas cubre sus curvas.

Yailin , Instagram
Yailin / FOTO: Instagram

Yailin ‘La Más Viral’ incendió las redes sociales al posar casi desnuda, con un microbikini que apenas y cubría sus partes privadas.

La ex de Anuel adora mostrar su cinturita en atuendos muy atrevidos, pero en esta ocasión lo llevó a un nuevo nivel con su atrevido traje de baño.

Yailin, quien ha estado en el foco de la atención luego de revelar que abriría su propia iglesia, desafió la censura de Instagram con un candente video donde aparece haciendo un twerking de espaldas y en diminuto bikini.

"Ando caliente hoy ????????????", escribió en el video.

VER VIDEO AQUÍ 

En las imágenes, Yailin presume de sus nuevas curvas, ya que hace apenas unos meses atrás se sometió a una nueva cirugía estética para redefinir su silueta pues declaró que quería reducir las medidas de sus pechos y su trasero para hacerlas más armoniosas con su diminuta cintura.

Su video causó una ola de reacciones entre sus seguidores pues, además de llenarse de miles de ‘Me Gusta’ en tan solo unas horas, también consiguió cientos de comentarios.

Foto embed
Yailin La Más Viral - Instagram

Polémica

Una vez más la cantante Yailin la Más Viral volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por su música ni por su vida personal, sino por una decisión espiritual que dejó impactados a sus seguidores.

La estrella dominicana anunció que abrió su propia iglesia, un proyecto que, según contó, nació de una promesa que le hizo a Dios hace algún tiempo.

En un mensaje lleno de fe y gratitud, Yailin aseguró que todo lo que tiene se lo debe al Creador y que este espacio religioso es su manera de agradecerle por las bendiciones recibidas.

Foto embed
Yailin - Instagram

La noticia ha generado toda clase de comentarios entre sus fanáticos, quienes destacan el giro inesperado en la vida de la artista.

En sus redes sociales, Yailin compartió un mensaje donde expresó lo que significa para ella este nuevo capítulo:

"Mi iglesia propia. Le prometí a Dios que si me bendecía yo levantaría una iglesia en su nombre... y hoy estoy cumpliendo esa promesa. Todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a Él. Esta iglesia es mi manera de agradecerle y demostrar que con fe, amor y entrega, los sueños con Dios siempre se cumplen"

