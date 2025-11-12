Chris Pérez comparte foto de Selena antes de su muerte

A tres décadas del asesinato de Selena Quintanilla, su esposo, el músico Chris Pérez, compartió una emotiva imagen de la "Reina del tex-mex" tomada un día antes de su muerte a manos de Yolanda Saldívar, recordando los últimos momentos que vivieron juntos y revelando detalles desconocidos sobre aquel fatídico día.
Una artista que no se olvida
Han pasado 30 años desde que el mundo perdió a Selena Quintanilla, pero su legado continúa tan vivo como siempre.
La icónica cantante, considerada una de las figuras más influyentes de la música latina, fue recordada recientemente por su esposo, Chris Pérez, quien sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía inédita de la artista tomada apenas un día antes de ser asesinada.
En una entrevista para el programa "De Primera Mano", Pérez rememoró los momentos previos a la tragedia ocurrida el 31 de marzo de 1995, cuando Selena fue asesinada por Yolanda Saldívar, quien fuera presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques.
"Ella estaba pagando cuentas, era un día normal para nosotros. Estaba buscando unos papeles que tenía que hacer con los negocios... quería abrir otra boutique en Monterrey, pero los papeles no aparecían", relató el guitarrista con evidente nostalgia.
Chris explicó que la fotografía fue tomada por su propio padre y muestra a Selena con un semblante reflexivo, lejos de los reflectores y de la alegría que solía transmitir en el escenario.
Según explicó, nunca antes la había compartido públicamente porque representaba un recuerdo muy íntimo de su vida juntos. Sin embargo, decidió hacerlo ahora como una forma de rendir homenaje a su esposa y recordar su fortaleza y dedicación incluso en los días más difíciles.
Selena Quintanilla fue asesinada en un motel de Corpus Christi, Texas, tras una discusión con Saldívar, a quien había confrontado por el manejo irregular de dinero en sus negocios. Aunque Saldívar alegó que el disparo fue "accidental", fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua.
Tres décadas después, el caso sigue generando interés y controversia. En marzo de 2025 se confirmó que la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas negó la solicitud de libertad condicional presentada por Saldívar en diciembre de 2024. La decisión obliga a la exasistente de Selena a permanecer en prisión, aunque su caso podrá ser revisado nuevamente en 2030.
La publicación de Chris Pérez no solo conmovió a los fanáticos de la cantante, sino que reavivó la memoria de una de las historias más tristes de la música latina. "Selena siempre fue luz. Su sonrisa, su pasión y su entrega siguen inspirando a millones. Nunca dejará de brillar", escribió el músico en su mensaje de homenaje.
Con esta revelación, Chris Pérez reafirma que, a pesar del paso del tiempo, el amor y la admiración por Selena Quintanilla permanecen intactos. La artista, que transformó la música tex-mex y abrió camino para generaciones enteras de intérpretes latinos, sigue siendo un símbolo eterno de talento, carisma y perseverancia.
