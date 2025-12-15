Impacto Turístico de la Residencia de Ricardo Arjona

La residencia de Ricardo Arjona, titulada "Lo que el Seco no Dijo", llegó oficialmente a su fin tras convertirse en uno de los acontecimientos culturales y musicales más importantes del año en Guatemala.
El proyecto, que se inició el 31 de octubre y se extendió a lo largo de 27 conciertos, reunió a miles de asistentes nacionales e internacionales en la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, consolidando al país como un punto de referencia para eventos artísticos de gran escala.
De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), si bien no se cuenta con una medición específica del impacto económico directo generado por la serie de conciertos, la institución reconoció que la derrama económica derivada de un evento de esta magnitud es "amplísima" y se extiende a múltiples sectores del turismo y el comercio.
Según el INGUAT, la residencia de Arjona atrajo a visitantes de México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Argentina, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Chile, República Dominicana, Canadá, Perú y España, entre otras nacionalidades, lo que representó una importante exposición internacional positiva para Guatemala.
"La visita de un número significativo de periodistas, influencers y fanáticos extranjeros para un evento de esta naturaleza motiva la proyección del país a nivel internacional y genera una derrama económica relevante", señaló la entidad turística, aunque aclaró que no existen cifras oficiales que permitan cuantificar el impacto inmediato.
Un efecto multiplicador en el turismo
A pesar de la ausencia de datos concretos, el INGUAT aseguró que la residencia impactó de forma positiva en sectores clave como el hospedaje, la alimentación, el transporte, los servicios turísticos y el comercio en general, beneficiando tanto a grandes empresas como a pequeños negocios vinculados a la actividad turística.
Asimismo, la institución destacó que el efecto económico de eventos culturales de gran formato no siempre se refleja de manera inmediata, sino que puede percibirse a mediano plazo, gracias al posicionamiento del país como destino cultural, el incremento del interés internacional y la recomendación directa de quienes visitaron Guatemala durante la residencia.
Información de Karla Marroquín / Emisoras Unidas
Residencia histórica
"Lo que el Seco no Dijo" marcó un hito en la carrera de Ricardo Arjona y en la historia reciente del espectáculo en Guatemala. El cantautor guatemalteco agotó inicialmente 23 conciertos, y ante la alta demanda anunció cuatro fechas adicionales, alcanzando un total de 27 funciones completamente llenas, algo inédito para un solo artista en un mismo recinto del país.
Cada concierto ofreció un formato íntimo y narrativo, en el que Arjona combinó música, reflexiones personales y relatos, fortaleciendo el vínculo con su público y reafirmando su identidad artística.
Tras finalizar la residencia, el propio Arjona se despidió a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción:
"A veces también hay felicidad en las despedidas. Residencia Guatemala. Porque decir adiós también es empezar de nuevo", escribió el artista, agradeciendo a su público y al país que lo vio nacer.
Mira también:
@emisorasunidas897
¿Aparición paranormal en hospital? ¿Qué opinas? . . #hospital #paranormal #videoviral♬ sonido original - Emisoras Unidas