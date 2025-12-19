 Miss Finlandia Destituida por Polémica Imagen Racista
Farándula

Miss Finlandia es destituida tras polémica imagen calificada como racista

Miss Finlandia es destituida tras polémica imagen calificada como racista: la caída de Sarah Dzafce y un debate global sobre intolerancia.

Compartir:
Sarah Dzafce Miss Finlandia, Redes sociales
Sarah Dzafce Miss Finlandia / FOTO: Redes sociales

La corona de Miss Finlandia 2025, Sarah Dzafce, se ha convertido en uno de los casos más comentados del año, transformando una carrera prometedora en una controversia internacional.

De ser vista como un símbolo de diversidad para un país cada vez más multicultural, Dzafce pasó en cuestión de semanas a enfrentar críticas globales, reacciones diplomáticas y finalmente la retirada de su título tras la difusión de una imagen que fue ampliamente calificada como racista.

Una corona que empezó con esperanza y terminó en escándalo

Sarah Dzafce, de 22 años, nació en Oulu, Finlandia, hija de madre finlandesa y padre de origen kosovar.

Su diversidad cultural fue celebrada cuando fue coronada Miss Finlandia en septiembre de 2025, en una ceremonia en Espoo que celebró la inclusión en los certámenes de belleza nórdicos. Su triunfo la seleccionó como representante del país en Miss Universo 2025, realizado en Tailandia, donde aunque no llegó a las finales, su participación atrajo atención internacional y le abrió puertas mediáticas.

La foto que desencadenó la crisis

El punto de quiebre llegó a finales de noviembre, cuando una fotografía de Dzafce circuló en redes sociales mostrando a la joven jalándose los párpados hacia atrás —un gesto ampliamente considerado ofensivo hacia personas de origen asiático— con una leyenda que traducida decía algo como "comiendo con un chino".

Ese gesto, conocido en muchos países como una burla hacia características físicas de personas asiáticas, generó una ola de críticas no solo en Europa, sino especialmente en Japón, China y Corea del Sur, donde el post fue interpretado como una forma de discriminación racial.

Foto embed
Miss Finlandia - Redes sociales

Respuesta pública e institucional

En los días siguientes, Dzafce intentó explicar lo ocurrido, asegurando que la foto fue tomada durante una cena mientras intentaba aliviar un fuerte dolor de cabeza, y que un amigo fue quien publicó la imagen y escribió el texto sin su consentimiento.

También publicó una disculpa en la que afirmó que nunca quiso ofender a nadie y reconoció la responsabilidad que conlleva portar un título nacional.

Sin embargo, sus palabras no lograron calmar la indignación. El escrutinio fue tal que, el 11 de diciembre de 2025, la Organización Miss Finlandia decidió revocar su corona, alegando que sus acciones contradecían los valores de respeto, igualdad y responsabilidad social que se espera de la persona que representa al país.

La corona fue entonces entregada a Tara Lehtonen, la primera finalista, quien asumió el título y prometió representar a Finlandia con dignidad y respeto.

Un caso que reavivó tensiones sociales y políticas

La controversia no se limitó al ámbito de los certámenes de belleza. En Finlandia, el escándalo reabrió un debate sobre el racismo, la tolerancia y la responsabilidad de figuras públicas en redes sociales.

Incluso políticos de un partido de derecha de la coalición gobernante compartieron imágenes imitando el mismo gesto, lo que provocó mayor rechazo y llevó al primer ministro finlandés, Petteri Orpo, a emitir disculpas formales a países asiáticos, afirmando que acciones discriminatorias no reflejan los valores de su nación.

El incidente también generó críticas contra negocios finlandeses, como la aerolínea nacional Finnair, cuyo nombre fue mencionado en discusiones en redes sociales como parte de movimientos de boicot desde Asia.

Mira también:

@emisorasunidas897

Mujer se casa con ChatGPT y abre de nuevo debate sobre inteligencia artificial IA. . . #IA #InteligenciaArtificial #viral

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Recusación contra juez obliga a suspender audiencia de Luis Pachecot
Nacionales

Recusación contra juez obliga a suspender audiencia de Luis Pacheco

12:21 PM, Dic 19
Municipal revela los detalles de la gran final del Apertura 2025t
Deportes

Municipal revela los detalles de la gran final del Apertura 2025

01:21 PM, Dic 19
Sector privado advierte que aumento al salario mínimo pone en riesgo el empleo formalt
Nacionales

Sector privado advierte que aumento al salario mínimo pone en riesgo el empleo formal

01:24 PM, Dic 19
Giran nueva orden de captura contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universot
Farándula

Giran nueva orden de captura contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

12:06 PM, Dic 19

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidos#liganacionalMundial 2026Futbol GuatemaltecoDonald Trumpredes socialesEE.UU.Liga NacionalPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos