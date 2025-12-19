Miss Finlandia Destituida por Polémica Imagen Racista

La corona de Miss Finlandia 2025, Sarah Dzafce, se ha convertido en uno de los casos más comentados del año, transformando una carrera prometedora en una controversia internacional.
De ser vista como un símbolo de diversidad para un país cada vez más multicultural, Dzafce pasó en cuestión de semanas a enfrentar críticas globales, reacciones diplomáticas y finalmente la retirada de su título tras la difusión de una imagen que fue ampliamente calificada como racista.
Una corona que empezó con esperanza y terminó en escándalo
Sarah Dzafce, de 22 años, nació en Oulu, Finlandia, hija de madre finlandesa y padre de origen kosovar.
Su diversidad cultural fue celebrada cuando fue coronada Miss Finlandia en septiembre de 2025, en una ceremonia en Espoo que celebró la inclusión en los certámenes de belleza nórdicos. Su triunfo la seleccionó como representante del país en Miss Universo 2025, realizado en Tailandia, donde aunque no llegó a las finales, su participación atrajo atención internacional y le abrió puertas mediáticas.
La foto que desencadenó la crisis
El punto de quiebre llegó a finales de noviembre, cuando una fotografía de Dzafce circuló en redes sociales mostrando a la joven jalándose los párpados hacia atrás —un gesto ampliamente considerado ofensivo hacia personas de origen asiático— con una leyenda que traducida decía algo como "comiendo con un chino".
Ese gesto, conocido en muchos países como una burla hacia características físicas de personas asiáticas, generó una ola de críticas no solo en Europa, sino especialmente en Japón, China y Corea del Sur, donde el post fue interpretado como una forma de discriminación racial.
Respuesta pública e institucional
En los días siguientes, Dzafce intentó explicar lo ocurrido, asegurando que la foto fue tomada durante una cena mientras intentaba aliviar un fuerte dolor de cabeza, y que un amigo fue quien publicó la imagen y escribió el texto sin su consentimiento.
También publicó una disculpa en la que afirmó que nunca quiso ofender a nadie y reconoció la responsabilidad que conlleva portar un título nacional.
Sin embargo, sus palabras no lograron calmar la indignación. El escrutinio fue tal que, el 11 de diciembre de 2025, la Organización Miss Finlandia decidió revocar su corona, alegando que sus acciones contradecían los valores de respeto, igualdad y responsabilidad social que se espera de la persona que representa al país.
La corona fue entonces entregada a Tara Lehtonen, la primera finalista, quien asumió el título y prometió representar a Finlandia con dignidad y respeto.
Un caso que reavivó tensiones sociales y políticas
La controversia no se limitó al ámbito de los certámenes de belleza. En Finlandia, el escándalo reabrió un debate sobre el racismo, la tolerancia y la responsabilidad de figuras públicas en redes sociales.
Incluso políticos de un partido de derecha de la coalición gobernante compartieron imágenes imitando el mismo gesto, lo que provocó mayor rechazo y llevó al primer ministro finlandés, Petteri Orpo, a emitir disculpas formales a países asiáticos, afirmando que acciones discriminatorias no reflejan los valores de su nación.
El incidente también generó críticas contra negocios finlandeses, como la aerolínea nacional Finnair, cuyo nombre fue mencionado en discusiones en redes sociales como parte de movimientos de boicot desde Asia.
Mira también:
@emisorasunidas897
Mujer se casa con ChatGPT y abre de nuevo debate sobre inteligencia artificial IA. . . #IA #InteligenciaArtificial #viral♬ sonido original - Emisoras Unidas