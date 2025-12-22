Denuncian a Alfonso Santaella: graba en glaciares protegidos

La Guardia Civil ha tramitado seis denuncias administrativas contra Alfonso Santaella, creador de contenido digital, tras detectar la difusión en redes sociales de varios vídeos grabados en el Parque Regional de la Sierra de Gredos (España), un espacio natural protegido de alto valor ecológico.
Las imágenes, publicadas en distintas plataformas, muestran la realización de actividades prohibidas por la normativa ambiental, algunas de ellas en enclaves de especial sensibilidad.
La actuación de los agentes se inició a raíz de la localización de este material audiovisual, que situaba al influencer en zonas restringidas del parque, incluyendo lagunas de origen glaciar y áreas catalogadas con protección especial.
Tras el análisis de los vídeos, la Guardia Civil constató la comisión de varias infracciones administrativas vinculadas al uso indebido del entorno natural.
Vuelos de dron, acampadas y baños prohibidos
Entre las conductas detectadas figuran vuelos de dron sin autorización, una práctica expresamente prohibida en espacios protegidos debido al impacto acústico y visual que genera sobre la fauna silvestre.
Asimismo, los agentes documentaron acampadas no permitidas en zonas donde está vetada cualquier pernocta fuera de los espacios habilitados, así como baños en lagunas glaciares, ecosistemas extremadamente frágiles cuya alteración puede tener consecuencias irreversibles.
Las denuncias también recogen acciones susceptibles de alterar el comportamiento natural de la fauna, algo especialmente grave en un parque donde habitan especies protegidas y sensibles a la presencia humana y al ruido generado por dispositivos tecnológicos.
Un entorno de alto valor ecológico
El Parque Regional de la Sierra de Gredos es uno de los enclaves naturales más importantes del centro de España. Alberga una biodiversidad de gran relevancia, con especies como el águila real, el buitre leonado o la cabra montés, además de flora endémica adaptada a condiciones extremas de alta montaña.
Las lagunas glaciares, protagonistas de algunos de los vídeos difundidos, forman parte de ecosistemas únicos que tardan décadas en recuperarse ante cualquier impacto humano.
Los expertos advierten que prácticas aparentemente inofensivas, como bañarse en estas lagunas o sobrevolarlas con drones para obtener imágenes espectaculares, pueden alterar los ciclos reproductivos de las especies, erosionar el terreno y contribuir a la degradación progresiva de hábitats ya de por sí vulnerables.
Redes sociales bajo la lupa ambiental
El caso de Alfonso Santaella vuelve a poner el foco en el papel de los influencers y creadores de contenido en espacios naturales protegidos.
Desde la Guardia Civil recuerdan que la popularidad en redes sociales no exime del cumplimiento de la ley y que la difusión de este tipo de contenidos puede, además, incentivar conductas imitativas entre seguidores, multiplicando el daño ambiental.
Las autoridades han insistido en que grabar y publicar vídeos en parques naturales requiere permisos específicos, especialmente cuando se utilizan drones o se accede a zonas restringidas. El incumplimiento de estas normas puede conllevar sanciones económicas y otras medidas administrativas.
Llamado a la responsabilidad
Desde los cuerpos de seguridad y los gestores del parque se hace un llamado a la responsabilidad individual y colectiva, recordando que la conservación de espacios como Gredos depende en gran medida del respeto a las normas.
La protección del entorno natural, subrayan, no es incompatible con su disfrute, pero sí exige un comportamiento consciente y respetuoso.
El expediente administrativo contra el influencer sigue su curso, mientras el caso reabre el debate sobre los límites entre la creación de contenido digital y la preservación del patrimonio natural, un equilibrio cada vez más necesario en la era de las redes sociales.
