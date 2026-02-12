Emotiva carta de Katie Holmes a James Van Der Beek

El fallecimiento del actor James Van Der Beek, ocurrido el 11 de febrero de 2026 a los 48 años, sigue generando mensajes de despedida en la industria del entretenimiento. El intérprete, recordado por su papel protagónico en la serie Dawson’s Creek, murió tras una prolongada lucha contra el cáncer colorrectal, enfermedad que enfrentó durante más de dos años.
Entre las reacciones más emotivas se encuentra la de la actriz Katie Holmes, quien compartió pantalla con Van Der Beek durante varias temporadas de la popular serie juvenil de finales de los años noventa. A través de sus redes sociales, la actriz publicó un mensaje acompañado de una carta escrita a mano en honor a su amigo y colega.
Un adiós desde la amistad
En su publicación, Katie Holmes expresó el dolor que le provocó la noticia y recordó la conexión que ambos construyeron durante los años de grabación de Dawson’s Creek. La actriz aseguró sentirse agradecida por haber compartido parte de su vida profesional y personal con el actor.
"Formé algunas palabras con el corazón apesadumbrado. Es mucho que procesar", escribió. También envió un mensaje de apoyo a la esposa del actor, Kimberly, y a sus seis hijos, destacando el cariño que Van Der Beek inspiró entre quienes lo conocieron.
En la carta que acompañó la publicación, Holmes recordó momentos vividos junto al actor, incluyendo conversaciones sobre la vida, música y experiencias de juventud. En el texto describió a Van Der Beek como una persona valiente, compasiva y profundamente comprometida con su familia.
"Lamento esta pérdida con el corazón, aferrada a la realidad de su ausencia y profundamente agradecida por su huella. Para Kimberly y los niños, estamos aquí para ustedes siempre. Y siempre estaremos ahí para llenarlos de amor y compasión", concluyó Holmes su sentido mensaje, reafirmando su compromiso con la familia de James.
El legado de Dawson’s Creek
James Van Der Beek alcanzó fama internacional gracias a su papel como Dawson Leery en Dawson’s Creek, serie emitida entre 1998 y 2003 que se convirtió en un fenómeno televisivo. La producción, centrada en la vida de un grupo de adolescentes, marcó a toda una generación y lanzó al estrellato a varios de sus protagonistas.
El elenco principal, integrado por Katie Holmes, Michelle Williams, Joshua Jackson y Busy Philipps, mantuvo una relación cercana incluso después de finalizada la serie. Tras conocerse la muerte del actor, varios de sus compañeros compartieron mensajes recordando su talento y calidad humana.
Busy Philipps, quien también trabajó con Van Der Beek, expresó su tristeza y destacó el apoyo que la comunidad artística brindó al actor durante su enfermedad. La intérprete también pidió solidaridad con la familia del actor en este momento difícil.
Una despedida marcada por la gratitud
James Van Der Beek no solo fue reconocido por su trabajo en televisión y cine, sino también por su faceta familiar. Estuvo casado con Kimberly Van Der Beek desde 2010 y juntos formaron una familia con seis hijos.
Durante sus últimos años, el actor enfrentó el cáncer colorrectal con discreción, acompañado por su familia y amigos cercanos. Su fallecimiento ha generado una ola de mensajes de condolencia en redes sociales, donde seguidores recuerdan el impacto de su trabajo en la cultura pop.
La carta de Katie Holmes se ha convertido en uno de los homenajes más conmovedores tras su partida, reflejando la amistad que nació en el set de Dawson’s Creek y que se mantuvo a lo largo de los años.
