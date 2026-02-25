 Alumno fallecido denunció acoso sexual en La Academia
Alumno que falleció denuncio acoso sexual de la que fue víctima por un ejecutivo de La Academia

Tras su fallecimiento, su testimonio volvió a cobrar fuerza y abrió nuevamente el debate sobre los abusos de poder en la industria del entretenimiento.

La Academia, La Academia
La Academia / FOTO: La Academia

Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación de La Academia, se convirtió recientemente en protagonista de una historia que va más allá de su carrera artística. Lo anterior, luego de que revelara que sufrió acoso sexual por parte de un ejecutivo del programa.

La confesión, que pasó desapercibida por años, ha cobrado relevancia tras el fallecimiento del intérprete, ocurrido el 24 de febrero de 2026 y confirmado por TV Azteca. Zamorano, quien fue parte de la primera edición de La Academia en 2002, reveló en una transmisión en vivo que fue víctima de acoso sexual por parte de Sergio Segura.

Segura era un alto ejecutivo y mánager vinculado al proyecto, cuando participaba en la gira oficial del programa junto a sus compañeros.  En aquel momento, el cantante comentó que se sintió intimidado, amenazado y sin saber cómo gestionar la situación por temor a que su carrera quedara truncada si denunciaba lo que vivió.

Durante más de una década, Zamorano guardó silencio sobre lo que calificó como una de las etapas más difíciles de su vida.  Relató que, pese a haber sido el primer eliminado del reality, sí formó parte de la gira, y fue ahí donde ocurrieron los hechos. Siempre temió que hablar implicara represalias profesionales, por lo que decidió mantenerlo en secreto.

Más del ex alumno de La Academia

El cantante explicó que el ejecutivo en cuestión presionaba para que compartieran más que una relación profesional, incluso buscando que sus habitaciones de hotel fuesen contiguas durante toda la gira, lo que aumentó su sensación de vulnerabilidad.  Zamorano afirmó que nunca accedió a estos avances y que las amenazas de arruinar su carrera lo mantuvieron en silencio por años.

La revelación de Zamorano se suma a un debate más amplio sobre el abuso de poder en los entornos artísticos y televisivos, donde muchos artistas jóvenes han denunciado, con el tiempo, experiencias de acoso que marcaron sus trayectorias.

