Descubre el interior de la cabaña de El Mencho: lujos y más

En un fraccionamiento campestre de acceso restringido en Jalisco, se ubicó la cabaña donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), permaneció escondido antes del operativo que terminó con su muerte el 22 de febrero.
La construcción, un inmueble de dos niveles rodeado de vegetación densa y caminos boscosos, fue hallada por fuerzas federales tras forzar la chapa principal. El entorno le ofrecía privacidad y dificultaba la visibilidad desde el exterior, condición aprovechada por el capo para intentar evadir a las autoridades durante su huida.
Las imágenes del interior que circulan en redes sociales revelan que la cabaña no era un simple escondite improvisado, sino un lugar preparado para una estancia prolongada. Entre los objetos localizados llamó especialmente la atención un altar religioso con imágenes de San Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, lo que sugiere que El Mencho buscaba consuelo espiritual mientras permanecía oculto.
También se encontraron medicamentos, entre ellos Tationil Plus, un tratamiento complementario utilizado en pacientes con problemas renales. Este hallazgo coincide con reportes previos sobre el estado de salud del capo, quien padecía insuficiencia renal y se reportaba en tratamiento constante.
Más de el refugio de El Mencho
Además de los medicamentos, las autoridades hallaron cajas con alimentos básicos como jitomate, papas y cartones de huevo, que indican intención de permanecer allí por tiempo indefinido. De manera similar, se encontraron prendas de vestir lujosas y artículos personales como maquillaje, tratamientos faciales, tintes para las canas, desodorantes, perfumes y cepillos de dientes, resaltando el contraste entre su vida de capo y la soledad del escondite.
De acuerdo con la cronología oficial, al iniciarse el operativo militar El Mencho abandonó la cabaña y trató de escapar hacia una zona de matorrales cercana.
La intervención de fuerzas especiales del Ejército y de la Guardia Nacional provocó un enfrentamiento en el que el líder del CJNG resultó gravemente herido y posteriormente falleció.