 ¿Por qué el atrevido look de Megan Thee Stallion se hizo viral durante la alfombra de los Premios Oscar?
Farándula

¿Por qué el atrevido look de Megan Thee Stallion se hizo viral durante la alfombra de los Premios Oscar?

Aunque su presencia en la alfombra de los Premios Oscar no fue confirmada, un inesperado detalle de estilo convirtió a la rapera estadounidense en tendencia en la edición de este año.

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Megan Thee Stallion premios oscar 2026, Instagram
Megan Thee Stallion premios oscar 2026 / FOTO: Instagram

La alfombra roja de los Premios Oscar siempre deja momentos memorables en la moda, pero en 2025 uno de los looks que más conversación generó no ocurrió exactamente durante la ceremonia. La protagonista fue la rapera estadounidense Megan Thee Stallion, cuyo estilo terminó volviéndose viral tras su aparición en la exclusiva fiesta posterior a los premios, organizada por Vanity Fair.

Aunque la cantante pasó por la temporada de premios con un perfil discreto, su llegada al after party de los Premios Oscar en 2025 captó la atención de fotógrafos y usuarios de redes sociales. Megan apostó por un look exótico y audaz que rápidamente comenzó a circular en plataformas como Instagram y X (antes Twitter).

A pesar del tiempo, sigue llamando la atención

El atuendo diseñado para destacar entre las celebridades que asisten a esta famosa celebración posterior a la gala, combinaba sensualidad con un estilo dramático que dejó poco a la imaginación.

Con una silueta ajustada, detalles llamativos y un maquillaje impecable, la rapera logró uno de los momentos más comentados hasta la fecha.

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¿Qué fue Thee Stallion en esta gala?

Actualmente, Megan Thee Stallion sigue enfocada en su carrera musical y en nuevos proyectos dentro de la industria del entretenimiento. La artista continúa lanzando música, participando en colaboraciones internacionales y consolidando su presencia como empresaria y figura influyente en la moda y la cultura pop.

Su aparición en los eventos relacionados con los Oscar en este 2026 no fue confirmada, sin embargo, la cantante demuestra que, incluso fuera de los reflectores, sabe cómo mantenerse en el centro de la conversación.

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