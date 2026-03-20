 Chuck Norris fallece a los 86: adiós a una leyenda del cine
Farándula

Muere Chuck Norris a los 86 años: el adiós a una leyenda del cine de acción

El cine de acción está de luto. Chuck Norris, uno de los actores y expertos en artes marciales más influyentes de la cultura popular, falleció a los 86 años en Hawái.

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Chuck Norris, Redes sociales
Chuck Norris / FOTO: Redes sociales

El actor y artista marcial estadounidense Chuck Norris falleció en Hawái, según confirmó su familia mediante un comunicado oficial. La noticia sorprendió a millones de seguidores alrededor del mundo, especialmente porque días antes el intérprete había sido visto activo y de buen ánimo.

En el mensaje difundido por sus seres queridos, se destacó que el actor murió en paz, rodeado de su familia, y que desean mantener en privado las circunstancias específicas de su deceso. La confirmación del fallecimiento provocó una ola de mensajes de condolencias en redes sociales por parte de fanáticos, colegas del espectáculo y figuras del deporte.

Una figura emblemática del cine de acción

Chuck Norris fue uno de los rostros más representativos del cine de acción durante las décadas de 1970 y 1980. Protagonizó exitosas películas como Missing in Action, The Delta Force y Lone Wolf McQuade, consolidando una imagen de héroe fuerte y disciplinado que marcó a toda una generación.

Su estilo, influenciado por su formación en artes marciales, lo convirtió en un referente del género. Con movimientos precisos y escenas de combate memorables, Norris se posicionó como uno de los actores más reconocidos del cine comercial estadounidense.

El éxito en la televisión

Además de su trayectoria cinematográfica, Norris alcanzó gran popularidad en la televisión con la serie Walker, Texas Ranger, emitida durante la década de 1990. En esta producción interpretó al ranger Cordell Walker, un personaje que combinaba habilidades físicas con valores morales y sentido de justicia.

El programa se convirtió en un fenómeno de audiencia y amplió el alcance de su figura a nuevas generaciones. A través de esta serie, el actor consolidó una imagen de héroe cercano al público y comprometido con causas sociales.

Una vida marcada por las artes marciales

Antes de triunfar en Hollywood, Chuck Norris desarrolló una destacada carrera en el ámbito deportivo. Nació en Oklahoma en 1940 y sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos entre 1958 y 1962. Fue durante ese periodo cuando inició su formación en distintas disciplinas de combate, llegando a obtener cinturones negros en varias artes marciales.

Su dominio técnico y disciplina lo llevaron a convertirse en instructor y competidor, lo que más tarde facilitó su salto al cine. En 1989 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 2010 fue nombrado simbólicamente Texas Ranger, en reconocimiento a su impacto cultural.

Últimos años y legado cultural

Aunque en las últimas décadas se había alejado de los papeles protagónicos, Norris continuó realizando apariciones especiales en cine y televisión, además de mantener una activa presencia en redes sociales. Su participación en la película The Expendables 2 en 2012 fue uno de sus últimos trabajos destacados en la pantalla grande.

En paralelo, su figura se transformó en un fenómeno de la cultura digital gracias a los populares memes que exaltaban su fortaleza y habilidades casi sobrenaturales. Estos contenidos contribuyeron a mantener vigente su nombre entre públicos más jóvenes.

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