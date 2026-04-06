Megan Fox desata furor en redes con sexy atuendo escolar

Megan Fox volvió a captar la atención de sus millones de seguidores en redes sociales tras publicar una audaz sesión fotográfica en Instagram que rápidamente se viralizó.
En la serie de imágenes, la actriz aparece caracterizada como una colegiala, lo que generó un incremento inmediato de comentarios y "me gusta" en su cuenta, impulsando la reacción de fanáticos y colegas por igual.
La publicación de Megan Fox despertó cientos de opiniones en minutos. Mientras que una parte de su audiencia elogió la creatividad y el estilo de la actriz, otros usuarios señalaron que el atuendo resultaba poco apropiado para la plataforma.
En el pie de foto, Megan Fox escribió: "Es un doble placer engañar al engañador". Esta frase levantó especulaciones entre sus seguidores y diversos medios.
De acuerdo con reportes, el mensaje estaría dirigido a su ex pareja, el músico Machine Gun Kelly, tras rumores de una supuesta infidelidad.
La situación entre ambos ha motivado el interés de la prensa de espectáculos, especialmente luego de su separación a finales de 2024.
Medios señalaron que Megan Fox y Kelly decidieron centrarse exclusivamente en la crianza de su hija, Saga Blade, después de que la relación sentimental terminara.
Se reporta que la actriz habría descubierto mensajes del rapero con otras mujeres mientras ella estaba embarazada, lo que precipitó la ruptura en noviembre pasado.
Un nuevo inicio centrado en la familia
Una fuente cercana aseguró a la revista People: "No han estado juntos de verdad durante mucho tiempo y todo lo que tenían románticamente ya terminó. En este momento, su relación se centra en la crianza compartida. Megan está centrada en sus hijos y la bebé Saga Blade, y en adaptarse a esta nueva etapa. Esa es realmente su prioridad".
Megan Fox también comparte la crianza de sus otros tres hijos, Noah, de 13 años; Bodhi, de 11; y Journey, de 9 años, fruto de su relación con su ex esposo Brian Austin Green.
La actriz se ha mostrado dedicada a mantener el bienestar familiar mientras ajusta su vida personal a los cambios recientes.
En octubre, Megan Fox asistió a un evento especial en el Museo de la Academia de Cine, donde participó en una proyección de la película Jennifer's Body, cinta en la que tuvo un papel destacado y que ha recibido una nueva valoración en los últimos años.
El entorno cercano de Megan Fox prevé que, tras completar este proceso de ajuste en su vida personal, la actriz irá retomando gradualmente su actividad en el mundo del espectáculo.