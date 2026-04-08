Tito Fuentes: Hospitalización de Emergencia del Guitarrista

El guitarrista de Molotov, Tito Fuentes, fue hospitalizado de emergencia, generando preocupación entre seguidores y la escena musical latinoamericana.
La noticia comenzó a circular rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, provocando una ola de mensajes de apoyo para el músico, quien ha enfrentado diversos problemas de salud en los últimos años.
¿Qué le ocurrió a Tito Fuentes?
De acuerdo con información difundida en programas de espectáculos y confirmada por su entorno cercano, el artista fue sometido a una cirugía reconstructiva como parte de un proceso médico que ha llevado durante varios años.
Su compañero de banda, Micky Huidobro, explicó que la intervención forma parte de un tratamiento continuo para mejorar su condición física. Según sus declaraciones, el procedimiento más reciente se realizó hace pocos días y forma parte de una serie de cirugías programadas.
El propio Tito Fuentes había revelado anteriormente que enfrentó complicaciones derivadas de adicciones, las cuales provocaron daños severos en el tabique nasal y una infección facial de gravedad.
Una batalla de salud de varios años
El proceso de salud del músico no es reciente. Desde alrededor de 2020, ha atravesado un camino complejo que incluyó hospitalizaciones, tratamientos intensivos y hasta un coma inducido en uno de los momentos más críticos.
A partir de entonces, ha sido sometido a múltiples procedimientos médicos enfocados en la reconstrucción de su rostro y su recuperación integral.
Este proceso ha sido largo y desafiante, pero también ha estado marcado por su determinación para salir adelante, algo que sus compañeros y seguidores han destacado constantemente.
¿Cuál es su estado actual?
Pese a la preocupación inicial, los reportes más recientes indican que Tito Fuentes se encuentra estable y en proceso de recuperación tras la cirugía.
Su evolución ha sido calificada como favorable, aunque continuará bajo supervisión médica mientras avanza su rehabilitación.
Mientras tanto, fanáticos y colegas han inundado redes sociales con mensajes de ánimo, destacando la importancia del músico dentro de la historia del rock en español.
Sobre Tito Fuentes
Tito Fuentes es uno de los miembros fundadores de Molotov, una de las bandas más influyentes del rock latino desde la década de los noventa.
Con un estilo irreverente, letras críticas y una fuerte presencia escénica, Molotov marcó a toda una generación con temas emblemáticos que se convirtieron en himnos dentro de la música en español.
Fuentes ha sido pieza clave en la identidad del grupo, destacando no solo como guitarrista, sino también como compositor y vocalista.