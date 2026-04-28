Juan Rodríguez nominado como embajador de EE. UU. en Guatemala comparece ante Senado

Juan Rodríguez, nominado como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República de Guatemala, compareció este martes 28 de abril, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para exponer su agenda de trabajo en Guatemala de ser confirmado.
Rodríguez, manifestó que Guatemala es un socio vital en Centroamérica, unido a los Estados Unidos por profundos lazos económicos, aspiraciones democráticas compartidas y fuertes conexiones entre sus pueblos.
De ser confirmado, trabajaré para asegurar que nuestra colaboración refleje tanto nuestras prioridades estratégicas como nuestro compromiso permanente con el crecimiento económico y la estabilidad regional. Guatemala es importante para Estados Unidos porque lo que sucede allí afecta directamente nuestra seguridad, nuestra economía y nuestra frontera.
Juan Rodríguez
Agregó que su enfoque se basará en un principio claro: "La participación de Estados Unidos debe generar resultados concretos para los estadounidenses, incluyendo comunidades más seguras, oportunidades económicas atractivas y un hemisferio más seguro y próspero. Daré prioridad a la protección de los ciudadanos estadounidenses y a la seguridad de nuestro personal en Guatemala.", indicó.
También destacó que insistirá en la rendición de cuentas, la disciplina y los resultados medibles en todos los programas financiados por Estados Unidos y en las actividades de la Embajada en Guatemala. "Mis esfuerzos impulsarán las prioridades de la política exterior de "Estados Unidos Primero"", explicó.
Prioridades
Rodríguez manifestó que la migración debe abordarse con urgencia y realismo. "La inmigración ilegal desde Guatemala ejerce presión sobre nuestra frontera, nuestros recursos y nuestras comunidades. Impulsaré una cooperación aún más sólida con el gobierno guatemalteco para detener la inmigración ilegal, desmantelar las redes de tráfico de personas y garantizar el pronto retorno de quienes no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos.".
El abogado indicó la cooperación económica debe apoyar a los trabajadores, las empresas y los productores estadounidenses. "Abogaré por una aplicación más rigurosa de las normas comerciales, buscaré revertir las prácticas desleales y promoveré oportunidades para que las empresas estadounidenses compitan y triunfen. Ampliar las oportunidades económicas en Guatemala puede reducir los incentivos para la inmigración ilegal, pero debe hacerse de manera que fortalezca la competitividad estadounidense.", Expresó.
En cuanto a la cooperación en materia de seguridad explicó que las organizaciones criminales transnacionales, los narcotraficantes y las pandillas amenazan a ambas naciones. "Trabajaré para garantizar que nuestras alianzas en materia de seguridad sean específicas y eficaces para cumplir con las prioridades de Estados Unidos de reducir el flujo de drogas hacia nuestro país, desmantelar las redes criminales y mejorar la estabilidad regional.", manifestó.
También destacó que trabajará para garantizar que Guatemala sea un baluarte clave contra la influencia china en la región. "De ser confirmada, aportaré un enfoque objetivo y orientado a resultados a este cargo. Colaboraré estrechamente con el Congreso para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y no perderé de vista a quién sirvo: al pueblo estadounidense", concluyó.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unida, 89.7*