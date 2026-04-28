 Elección MP: Arévalo comienza ronda de entrevistas a candidatos
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Elección MP: Arévalo comienza ronda de entrevistas a candidatos

Gabriel Estuardo García Luna es el primero en la lista de aspirantes entrevistados por el presidente Bernardo Arévalo.

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Gabriel Estuardo García Luna, primer evaluado por Arévalo en proceso de elección de Fiscal General., Omar Solís/Emisoras Unidas
Gabriel Estuardo García Luna, primer evaluado por Arévalo en proceso de elección de Fiscal General. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El integrante de la nómina de Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, es el primer aspirante en ser entrevistado por el mandatario Bernardo Arévalo para poder presentar su plan de trabajo y las estrategias que plantea implementar, de ser electo, para fortalecer al Ministerio Público (MP).

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