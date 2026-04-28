El integrante de la nómina de Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, es el primer aspirante en ser entrevistado por el mandatario Bernardo Arévalo para poder presentar su plan de trabajo y las estrategias que plantea implementar, de ser electo, para fortalecer al Ministerio Público (MP).
Nacionales
Elección MP: Arévalo comienza ronda de entrevistas a candidatos
Gabriel Estuardo García Luna es el primero en la lista de aspirantes entrevistados por el presidente Bernardo Arévalo.
- por Nancy Alvarez
- 15:23, Abr 28 2026
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