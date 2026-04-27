Gobierno oficializa agenda de entrevistas a candidatos a Fiscal General

La Presidencia de la República oficializó la noche de este lunes27 de abril, la agenda de entrevistas a los seis aspirantes a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030, comenzando desde este martes 28 de abril, en el Palacio Nacional de la Cultura.
El presidente Bernardo Arévalo adelantó parte de los criterios y mecanismos que estaría poniendo en marcha para designar al sustituto de la actual titular de esa entidad, Consuelo Porras, quien ha estado en el cargo durante ocho años y cuyo período finaliza el 16 de mayo.
"Voy a realizar la entrevista de los candidatos que figuran en la lista, en un orden estricto al número de votos que obtuvieron en la calificación de la comisión. No puedo revelar qué les voy a preguntar y de una vez me adelanto a decirles que no van a ser públicas las entrevistas", expresó el gobernante.
Las entrevistase se programaron en el siguiente orden:
Martes, 28 de abril
3:00 PM, Gabriel Estuardo García Luna
5:00 PM, Beyla Adaly Xiomara Estrada Barrientos
Miércoles, 29 de abril
3:00 PM, Carlos Alberto García Alvarado
5:00 PM, César Augusto Ávila Aparicio
Miércoles, 29 de abril
3:30 PM, Julio César Rivera Clavería.
5:30 PM, Néctor Guilebaldo de León Ramírez.
Arévalo de León explicó que la decisión de realizar en privado las entrevistas a los candidatos a fiscal obedece a que les consultará sobre su "estrategia" para "recuperar" al Ministerio Público, que se encuentra "cooptada por redes político criminales".
El presidente deberá elegir a finales de semana al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de un listado que le fue propuesto y oficializado la semana pasada por una comisión de postulación.
Uno de ellos el que reemplace a partir del 17 de mayo a Porras, quien fue sancionada por corrupción por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea en los últimos años.
El nuevo fiscal general tomará posesión por un período de cuatro años, del 17 de mayo de 2026 al 17 de mayo de 2030.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.