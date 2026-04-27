 Arévalo entrevistará a aspirantes a Fiscal General
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Arévalo comenzará esta semana con entrevistas privadas a aspirantes a Fiscal General

El presidente Bernardo Arévalo explicó el enfoque central de los temas a abordar con los profesionales que integran la nómina.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 27 de abril de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 27 de abril de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

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