Arévalo entrevistará a aspirantes a Fiscal General

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Arévalo comenzará esta semana con entrevistas privadas a aspirantes a Fiscal General
El presidente Bernardo Arévalo explicó el enfoque central de los temas a abordar con los profesionales que integran la nómina.
- por Nancy Alvarez
- 13:59, Abr 27 2026
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