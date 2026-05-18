 Camila Sodi y su nueva oportunidad amorosa con cantante famosa
Farándula

Camila Sodi se da oportunidad en el amor con famosa cantante

Hace unas semanas ambas se hospedaron en el hotel de Carlos Rivera Casa Huamantla en Tlaxcala y se dejaron ver disfrutando y paseando muy cariñosas.

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Camila Sodi,
Camila Sodi / FOTO:

Camila Sodi es una de las actrices más polémicas del espectáculo, pero también su belleza y carisma han destacado en cada uno de sus proyectos televisivos.

Camila Sodi celebró la llegada a sus 40 años con una celebración íntima, mágica y llena de significado. La actriz compartió imágenes de su cumpleaños, donde lució radiante con un vestido rosa satinado mientras disfrutaba de un pastel inspirado en La Bella Durmiente, acompañado de detalles de fantasía que hicieron especial la noche.

Sin embargo, más allá de la estética de la celebración, lo que más llamó la atención fue el mensaje que la cantante Pambo le dedicó.

Pambo dejó un revelador mensaje en el post del festejo de los 40 años de Camila Sodi: "Hasta ser pasitas, hada mía", que es una forma metafórica de decir que quiere que envejezcan juntas y que la piel se arrugue por completo.

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Camila Sodi y Pambo - Instagram

Además, al parecer el pastel se lo regaló Pambo, porque Camila Sodi la etiquetó en la historia de Instagram y agregó "Y mi momento Bella Durmiente"

Hace unas semanas ambas se hospedaron en el hotel de Carlos Rivera Casa Huamantla en Tlaxcala y se dejaron ver disfrutando y paseando muy cariñosas.

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Camila Sodi - Instagram

Momento que protagonizaron

Hace un tiempo por medio de su cuenta de Instagram, Camila Sodi compartió una controversial fotografía en la que aparece a lado de la también cantante Yo Soy Pambo, con quien al parecer mantiene una relación muy cercana.

Lo que impactó a sus fanáticos fue que se puede ver en la imagen a la sobrina de Thalía besando a su amiga, esta imagen la publicó con el propósito de desearle un feliz cumpleaños a la artista.

"Feliz cumpleaños duende, te amo desde que eramos brotes" se puede leer en la publicación.

En la imagen se puede ver claramente que Camila aparece tomando el rostro de Pambo para darle un beso "apasionado", sin embargo en la publicación no dio más detalles, solamente la felicitación.

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Camila Sodi Pambo - Instagram

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