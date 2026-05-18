 Día Internacional de Museos: Entrada Gratis en Guatemala
Farándula

¡Celebra el Día Internacional de los Museos! Estos recintos tendrán ingreso gratuito este 18 de mayo en Guatemala

Este lunes 18 de mayo varios museos de Guatemala abrirán sus puertas con ingreso gratuito, recorridos especiales y actividades culturales por el Día Internacional de los Museos. Si tú no puedes asistir, también tendrán otras actividades el fin de semana.

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Museo Nacional de Arte Maya - Arqueología y Etnología
Museo Nacional de Arte Maya / FOTO:

Este lunes 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, una fecha creada por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) desde 1977 para reconocer la importancia de estos espacios como guardianes de la memoria, el arte, la ciencia y la identidad cultural de los pueblos.

En Guatemala, distintos recintos culturales prepararon actividades especiales, recorridos y jornadas de ingreso gratuito para que niños, jóvenes y adultos puedan acercarse a la historia y patrimonio del país.

Museos gratuitos hoy 18 de mayo

A través de redes sociales, el Ministerio de Cultura y Deportes compartió el calendario oficial de actividades y museos participantes para este Día Internacional de los Museos.

Entre los recintos que tendrán ingreso gratuito destacan:

·         Museo Nacional de Historia Natural "Jorge A. Ibarra"

·         Museo Nacional de Arqueología y Etnología

·         Museo Nacional de Historia

·         Museo Nacional de Arte de Guatemala

·         Palacio Nacional de la Cultura

·         Museo Regional de Santiago Sacatepéquez

·         Museo Regional de Arqueología "Rubén Chévez Van Dorne"

·         Museo Regional de Arqueología del Mundo Maya

·         Museo Regional del Sureste de Petén "Dr. Juan Pedro Laporte Molina"

Los horarios varían dependiendo de cada recinto, aunque la mayoría estará abierta entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 o 5:00 de la tarde.

Además, el Ministerio de Cultura y Deportes compartió que durante toda la semana habrán diferentes actividades.

Museo Miraflores también tendrá ingreso gratuito

El Museo Miraflores confirmó que durante todos los domingos de mayo mantiene jornadas de entrada gratuita, pero además este Día Internacional de los Museos se suma como una de las opciones favoritas para visitar en familia.

Ubicado en la zona 11 capitalina, el museo permite conocer más sobre la antigua ciudad maya de Kaminaljuyú mediante exposiciones arqueológicas, jardines y experiencias educativas.

El recinto es reconocido por acercar la historia prehispánica de Guatemala a visitantes nacionales y extranjeros.

Museo Ixchel prepara recorridos y talleres especiales

Otro de los espacios que tendrá actividades especiales es el Museo Ixchel del Traje Indígena, que anunció recorridos guiados y talleres culturales para este 18 de mayo.

Las actividades estarán enfocadas en el arte textil maya y las tradiciones indígenas guatemaltecas, permitiendo a los visitantes conocer más sobre el significado cultural de los tejidos y vestimentas tradicionales.

El museo, ubicado dentro de la Universidad Francisco Marroquín, resguarda una de las colecciones textiles más importantes del país.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de los Museos?

El Día Internacional de los Museos busca promover el papel de estos espacios como herramientas de educación, diálogo y preservación cultural.

Cada año, miles de museos alrededor del mundo realizan actividades especiales, exposiciones y jornadas gratuitas para acercar el arte y la historia a más personas.

Además, esta celebración permite reflexionar sobre la importancia de conservar el patrimonio histórico y cultural para las futuras generaciones.

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