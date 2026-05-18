Clovis Nienow: El Presentador que Encantó a Shakira

Shakira volvió a convertirse en tendencia mundial, pero esta vez no solo por el estreno de "Dai Dai", el himno oficial del Mundial 2026, sino también por un inesperado momento que protagonizó junto al conductor y modelo mexicano Clovis Nienow.
Todo ocurrió durante la conferencia de prensa del FIFA Global Citizen Education Fund realizada en Nueva York los días 14 y 15 de mayo, evento en el que la artista participó para presentar oficialmente su colaboración musical rumbo a la Copa del Mundo.
Sin embargo, más allá de la música y el futbol, lo que terminó robándose la atención fueron las miradas y gestos que intercambiaron Shakira y Clovis durante una entrevista.
El momento que paralizó las redes
Los videos del encuentro comenzaron a viralizarse rápidamente en plataformas como TikTok, Instagram y X.
En las imágenes se observa a Shakira sonriendo mientras conversa con Clovis Nienow antes de iniciar la entrevista para el programa "Hoy Día" de Telemundo.
Usuarios en redes sociales aseguraron que la cantante mostró señales de nerviosismo y coqueteo, como acomodarse el cabello, desviar la mirada, sonreír de manera constante e incluso morderse el labio mientras el conductor hablaba.
El momento se volvió aún más viral cuando la presentadora Alessandra Villegas reaccionó al aire con humor:
"¡Quédense con quien los mire como la colombiana miró a Clovis!", comentó entre risas durante la emisión del programa.
Su compañero Carlos Calderón también bromeó sobre lo ocurrido y aseguró que le escribió inmediatamente al conductor después de ver la interacción.
¿Quién es Clovis Nienow?
Clovis Nienow nació el 19 de junio de 1993 en Guanajuato, México. Actualmente tiene 32 años y ha desarrollado carrera como modelo, actor y conductor de televisión.
El mexicano mide aproximadamente 1.84 metros y comenzó a ganar popularidad gracias a su trabajo en programas de entretenimiento y reality shows.
En octubre de 2024 se integró oficialmente al matutino "Hoy Día" de Telemundo como conductor y enviado especial.
Antes de llegar al programa, también participó en la cuarta temporada del reality La Casa de los Famosos, donde logró aumentar considerablemente su popularidad en redes sociales.
Además de la televisión, Clovis también ha trabajado en campañas publicitarias, modelaje y contenidos digitales relacionados con estilo de vida y entretenimiento.
No era la primera vez que veía a Shakira
Aunque el reciente encuentro en Nueva York se volvió viral, no era la primera vez que Clovis coincidía con Shakira.
Meses atrás, el conductor mexicano participó en uno de los conciertos de la cantante en Guadalajara como parte de los llamados "lobos" del espectáculo, compartiendo escenario con ella durante una dinámica especial del show.
Esa aparición ya había generado comentarios entre seguidores de la artista, aunque en aquel momento no tuvo tanta repercusión como ahora.
Como suele ocurrir con todo lo relacionado con Shakira, el momento provocó miles de comentarios y memes.
Mientras algunos usuarios aseguraban que existió química entre ambos, otros simplemente tomaron el episodio con humor y comenzaron a compartir videos editados y comparaciones románticas.
Shakira y el Mundial 2026
El revuelo ocurre en medio del lanzamiento de "Dai Dai", canción oficial del Mundial 2026 que Shakira interpreta junto al cantante nigeriano Burna Boy.
La colombiana también anunció que las ganancias del tema serán destinadas al Fondo de Educación de la FIFA para apoyar proyectos educativos infantiles alrededor del mundo.
Además, se espera que Shakira participe en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en Nueva York.
La artista continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música latina y una de las cantantes más asociadas históricamente a los mundiales de futbol gracias a temas como: "Hips Don’t Lie" (Alemania 2006), "Waka Waka" (Sudáfrica 2010) y "La La La" (Brasil 2014).