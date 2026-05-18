Cancelan 'Supervivientes' tras amputación de un concursante

La edición griega del reality Survivor Greece (Supervivientes Grecia) atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia luego de que uno de sus participantes sufriera un grave accidente que terminó con la amputación parcial de su pierna izquierda.
El incidente ocurrió en República Dominicana, país donde se realizaban las grabaciones del programa, y provocó una inmediata reacción de la producción, que decidió cancelar temporalmente el reality tras la ola de preocupación generada entre el público y los propios concursantes.
¿Quién es el concursante accidentado?
El participante afectado fue identificado como Stavros Floros, un joven deportista de 21 años bastante conocido en Grecia.
De acuerdo con medios internacionales, Stavros sufrió el accidente mientras practicaba pesca submarina durante uno de los descansos de las grabaciones del reality.
Todo ocurrió el pasado 10 de mayo, cuando una embarcación turística impactó directamente contra él en aguas cercanas a Isla Saona, en República Dominicana.
La hélice de la lancha golpeó violentamente la pierna izquierda del concursante a la altura de la rodilla, provocándole severas lesiones y obligando a su traslado inmediato a un hospital.
La amputación y el estado de salud
Horas después del accidente, la productora Acun Medya confirmó que Stavros Floros había sufrido la amputación parcial de la pierna izquierda debido a la gravedad de las heridas.
La noticia generó enorme conmoción entre los seguidores del programa y rápidamente comenzó a viralizarse en distintos países donde también se transmite el formato "Survivor".
Posteriormente, la producción informó que el joven permanecía hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, aunque fuera de peligro.
"Nuestro Stavros está fuera de peligro. Se encuentra hospitalizado en la UCI tras haber recuperado completamente la consciencia", expresó el reality en un comunicado oficial.
Además, se indicó que se evaluaba un posible traslado aéreo hacia un centro médico especializado en Estados Unidos para continuar con su recuperación.
¿Qué fue lo que ocurrió?
Según reportes de medios dominicanos, la embarcación involucrada se dirigía a una excursión turística en Isla Saona y aparentemente no logró detectar al concursante en el agua.
Las primeras investigaciones apuntan a que Stavros no llevaba una boya de señalización de superficie mientras realizaba pesca submarina, situación que habría dificultado que el conductor de la lancha pudiera verlo.
Las autoridades continúan investigando el caso para determinar exactamente cómo ocurrió el accidente y si existieron fallas de seguridad.
Cancelan el reality
La gravedad de lo ocurrido provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron las condiciones de seguridad alrededor de las grabaciones.
Ante ello, la cadena griega Skai y la producción del reality decidieron cancelar el programa.
En un comunicado, la televisora expresó su apoyo al concursante y a su familia:
"Skai ha sido informado del grave accidente que sufrió el concursante de ‘Survivor’ en República Dominicana y expresa su pesar y todo su apoyo a él y a su familia".
Asimismo, señalaron que contribuirán con el tratamiento médico y la rehabilitación que necesite el joven deportista.
La noticia también fue comunicada al resto de participantes del reality, quienes quedaron completamente impactados al conocer la situación de su compañero.
Reaparece Stavros Floros
Días después del accidente, Stavros decidió reaparecer en redes sociales desde la cama del hospital para agradecer las muestras de cariño que ha recibido.
"Un simple ‘gracias’ no alcanza a expresar todo el cariño que he recibido; este evento es un verdadero milagro. Gracias a todos por regalarme esta sonrisa", expresó el joven en un video publicado en sus redes sociales.
La actitud positiva del concursante ha sido ampliamente elogiada por usuarios de internet, quienes destacaron su fortaleza emocional pese a la gravedad del accidente.