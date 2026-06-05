Asesino de James Handy: 'Maté al Hombre del Pecado'

El asesinato del actor James Handy, reconocido por sus participaciones en películas como Top Gun: Maverick, Jumanji y series como Beverly Hills 90210 y Law & Order, continúa generando conmoción en Hollywood debido a los escalofriantes detalles revelados por las autoridades estadounidenses.
El intérprete, de 81 años, murió tras ser apuñalado en su vivienda ubicada en Tarzana, Los Ángeles. Sin embargo, lo que más ha impactado a la opinión pública es la confesión realizada por el principal sospechoso minutos después del crimen.
"Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado", dijo Michael Gledhill durante una llamada al 911, según reportes difundidos por medios internacionales y autoridades locales.
La frase, descrita como perturbadora por usuarios en redes sociales y medios estadounidenses, se convirtió rápidamente en uno de los elementos centrales de la investigación.
¿Quién es Michael Gledhill?
El sospechoso fue identificado como Michael Gledhill, de 44 años, hijo de la pareja sentimental de James Handy. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hombre residía en la misma vivienda donde ocurrió el ataque.
Tras la llamada de emergencia, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron a la residencia alrededor de las 9:30 de la mañana. Al llegar encontraron al actor inconsciente en el jardín delantero de la casa con una herida de arma blanca en el pecho.
Paramédicos trasladaron de emergencia a Handy a un hospital cercano, pero poco después se confirmó su fallecimiento.
Según medios estadounidenses, Gledhill no intentó huir. Por el contrario, hizo señas a los oficiales para indicarles que él era la persona que estaban buscando.
Las autoridades procedieron a arrestarlo en el lugar y posteriormente fue trasladado a la cárcel de Van Nuys bajo cargos de asesinato. La fianza fue fijada en 2 millones de dólares.
Las imágenes que impactaron a vecinos
El caso generó aún más atención luego de que Fox 11 Los Ángeles difundiera imágenes de cámaras de seguridad de viviendas cercanas.
En los videos se observa presuntamente a Michael Gledhill caminando lentamente por la acera momentos después del ataque. Según el reporte televisivo, cerca de él podía verse ropa ensangrentada tirada en el suelo.
Vecinos del sector señalaron que la zona permaneció acordonada durante varias horas mientras detectives recopilaban pruebas y entrevistaban testigos.
Hasta el momento, la Policía de Los Ángeles considera que se trató de un incidente aislado y aseguró que no existe peligro para la comunidad.
¿Qué se sabe del motivo del crimen?
Aunque las investigaciones continúan activas, las autoridades todavía no han revelado cuál habría sido el motivo exacto del ataque.
La frase pronunciada por el sospechoso durante la llamada al 911 ha despertado múltiples teorías y especulaciones sobre el estado mental del acusado o la posible relación que mantenía con la víctima.
Sin embargo, la policía no ha confirmado oficialmente si existían antecedentes de conflictos familiares dentro de la vivienda.
Los detectives continúan revisando pruebas y han solicitado la colaboración de cualquier persona que tenga información relacionada con el caso.
Hollywood despide a James Handy
Mientras avanza la investigación, colegas y seguidores recuerdan la extensa trayectoria artística de James Handy, considerado uno de los actores de reparto más constantes de Hollywood.
Durante décadas participó en importantes producciones de cine y televisión. Entre sus trabajos más recordados aparecen Jumanji, Aracnofobia, The Rocketeer, Logan y Top Gun: Maverick.
En televisión también tuvo apariciones en series icónicas como NYPD Blue, Criminal Minds, Beverly Hills 90210, Alias, Melrose Place y The Young and the Restless.
Aunque rara vez ocupó papeles protagónicos, Handy era ampliamente reconocido dentro de la industria por su versatilidad y larga carrera frente a las cámaras.
La noticia de su muerte ha provocado mensajes de condolencias y homenajes en redes sociales, donde fanáticos lamentan el trágico final de un actor que permaneció activo en Hollywood durante más de cuatro décadas.