Fallece Anthony Head, icónico en Buffy y Ted Lasso

La industria del entretenimiento despide a uno de los actores británicos más queridos de las últimas décadas. Anthony Stewart Head, conocido mundialmente por sus interpretaciones en series como Buffy cazavampiros, Merlin y Ted Lasso, falleció a los 72 años a causa de una neumonía, según confirmó su familia a la BBC.
De acuerdo con el comunicado difundido por sus hijas, el actor murió en paz y rodeado de sus seres queridos. La noticia provocó una ola de mensajes de condolencia por parte de colegas, fanáticos y figuras de la televisión que recordaron la influencia que tuvo a lo largo de una carrera que se extendió por más de cuatro décadas.
Una carrera construida entre el teatro y la televisión
Nacido en Londres en 1954, Anthony Head creció en una familia vinculada a las artes escénicas. Su madre, Helen Shingler, fue actriz, mientras que su padre, Seafield Head, fue documentalista y productor.
Desde joven mostró interés por la actuación y se formó en la prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), una de las escuelas más reconocidas del Reino Unido. Antes de alcanzar fama internacional, Head desarrolló una sólida carrera teatral y participó en numerosas producciones televisivas británicas.
Durante los años ochenta comenzó a ganar notoriedad gracias a una popular campaña publicitaria de café que lo convirtió en una figura familiar para millones de británicos. Aquella exposición le abrió las puertas a proyectos de mayor alcance dentro de la industria audiovisual.
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The character of Giles brought so much wisdom and warm to Buffy The Vampire Slayer. RIP Anthony Head💔 #AnthonyHead #RIPAnthonyHead #BuffyTheVampireSlayer #RupertGiles #BuffySummers♬ original sound - Francesca Gruppuso
El fenómeno de Buffy cazavampiros
Aunque ya contaba con una carrera consolidada, el papel que transformó definitivamente su trayectoria llegó en 1997 cuando fue elegido para interpretar a Rupert Giles en Buffy cazavampiros.
La serie creada por Joss Whedon se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural que redefinió la televisión juvenil de finales de los noventa y principios de los 2000. En ella, Head dio vida al bibliotecario y mentor de Buffy Summers, personaje interpretado por Sarah Michelle Gellar.
Rupert Giles era mucho más que un simple consejero. Su inteligencia, humor británico, conocimiento sobre lo sobrenatural y profunda conexión emocional con los protagonistas lo convirtieron en uno de los personajes más queridos de la producción.
Durante siete temporadas, Anthony Head fue una pieza fundamental de una serie que continúa siendo considerada una obra de culto y que sigue ganando nuevos seguidores más de dos décadas después de su estreno.
De rey legendario a villano elegante
Tras el éxito de Buffy, el actor demostró su versatilidad participando en numerosos proyectos de televisión, cine y teatro.
Entre sus trabajos más destacados figura Merlin, serie en la que interpretó al rey Uther Pendragon. Su actuación aportó autoridad, complejidad y matices a una figura clave dentro de la leyenda artúrica.
También participó en la popular comedia Little Britain, donde mostró una faceta completamente distinta de su talento interpretativo.
En paralelo, Head mantuvo una activa carrera sobre los escenarios, especialmente en producciones musicales como The Rocky Horror Show y Spamalot, donde pudo combinar actuación, canto y presencia escénica.
Su capacidad para moverse entre géneros tan distintos fue una de las características que definieron su carrera y le permitieron mantenerse vigente durante décadas.
Una nueva generación lo descubrió en Ted Lasso
En los últimos años, Anthony Head volvió a captar la atención del público gracias a su participación en Ted Lasso, una de las series más exitosas de Apple TV+.
En la producción interpretó a Rupert Mannion, el expropietario del AFC Richmond, un personaje carismático, manipulador y sofisticado que se convirtió en uno de los principales antagonistas de la historia.
Su actuación recibió elogios tanto de la crítica como de los espectadores, quienes destacaron la capacidad del actor para construir un villano elegante y complejo dentro de una serie marcada por mensajes de optimismo, empatía y trabajo en equipo.
Gracias a Ted Lasso, una nueva generación descubrió el talento de Anthony Head y conoció la extensa trayectoria de un actor que ya era una leyenda de la televisión británica.