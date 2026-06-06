Muere la actriz Julieta Denevi a los 48 años

La industria del entretenimiento volvió a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de la actriz, modelo y productora Julieta Denevi, a los 48 años de edad. La noticia fue difundida en redes sociales, generando conmoción entre televidentes y colegas del medio artístico en Uruguay.
El fallecimiento fue anunciado el pasado martes 2 de junio por su prima, la también artista Gabriela Barboza, quien compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook. En su publicación, expresó el profundo dolor que atraviesa la familia tras la pérdida de la actriz, recordando la cercanía que ambas mantenían desde la infancia.
Hoy la tristeza me invade nuevamente, se fue mi prima Julieta. Nos criamos como hermanas... Me duelen los recuerdos", escribió Barboza, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre seguidores y compañeros del medio.
¿Quién era Julieta Denevi?
Julieta Denevi es recordada por su participación en programas emblemáticos de la televisión uruguaya como "Plop!" y "Cacho Bochinche", donde formó parte del elenco de bailarinas "Chin Chin". Su trabajo en la televisión la convirtió en una figura reconocida dentro del entretenimiento local.
Hasta el momento, las autoridades y la familia no han confirmado oficialmente las causas de su muerte. Sin embargo, se conoce que en 2019 la actriz había revelado públicamente que fue diagnosticada con cáncer de útero, enfermedad que la mantuvo alejada del ojo público durante los últimos años.
Denevi también se desempeñó como modelo y productora, construyendo una carrera versátil dentro de la televisión y el espectáculo. Su partida ha generado múltiples mensajes de despedida en redes sociales, donde seguidores y colegas han expresado su tristeza y han recordado su trayectoria artística.
Familiares y amigos han pedido respeto y privacidad en este momento de duelo, mientras continúan recibiendo muestras de apoyo tras la pérdida de la reconocida figura de la televisión uruguaya.