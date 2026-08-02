 Messi reapareció con el Inter Miami tras la final de Mundial
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Messi reapareció con el Inter Miami tras perder la final del Mundial

Dos semanas después de perder la final del Mundial ante España, Lionel Messi volvió a sumar minutos con el Inter Miami, que igualó 2-2 frente al Columbus Crew

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Lionel Messi en la presentación de la nueva camiseta del Inter Miami - EFE
Lionel Messi en la presentación de la nueva camiseta del Inter Miami / FOTO: Agencia EFE
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Lionel Messi volvió a la actividad con el Inter Miami luego de unos días de descanso tras la final del Mundial perdida frente a España. El capitán argentino inició el encuentro desde el banquillo e ingresó en la segunda mitad, en un partido que parecía encaminado para las Garzas, pero que terminó con un empate 2-2 ante el Columbus Crew gracias a un agónico tanto del español Brais Méndez.

El conjunto dirigido por Guillermo Hoyos mostró una propuesta ofensiva desde el inicio y encontró la ventaja a los 16 minutos con un espectacular gol de Luis Suárez. El delantero uruguayo sorprendió al guardameta rival con un potente remate desde aproximadamente 40 metros, aprovechando que el arquero se encontraba adelantado. Sin embargo, Columbus reaccionó antes del descanso tras un desafortunado autogol de Casemiro. Poco después, Noah Allen devolvió la ventaja al Inter Miami con un certero cabezazo, luego de un preciso centro del propio Suárez.

Amargo regreso de Leo Messi

La expectativa aumentó en el minuto 63, cuando Messi ingresó al terreno de juego entre una sonora ovación de los aficionados presentes en el NU Stadium. El subcampeón del mundo intentó aportar claridad y generar peligro en los últimos metros, pero el Inter Miami no consiguió ampliar la diferencia. Esa falta de contundencia terminó siendo determinante en el desenlace del compromiso.

Cuando el triunfo parecía asegurado para los locales, Brais Méndez apareció en el minuto 85 con un centro que atravesó el área y terminó sorprendiendo a todos para convertirse en el definitivo 2-2. El empate permitió al Columbus Crew sumar un valioso punto en su lucha por acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs de la MLS, mientras que el Inter Miami se mantiene en la segunda posición de la Conferencia Este con 38 puntos, aunque dejó escapar una oportunidad importante de consolidarse entre los líderes.

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