Julieta Venegas veta 'La Niña Futbolista': ¿Por qué?

La cantante mexicana Julieta Venegas se encuentra en medio de una inesperada polémica luego de la controversia generada por "La niña futbolista", una canción presentada como parte de una iniciativa cultural relacionada con el Mundial de 2026 y enfocada en promover la participación de niñas y adolescentes en el deporte.
Lo que inicialmente fue anunciado como un proyecto que buscaba impulsar la igualdad de oportunidades y la inclusión en el futbol terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en las redes sociales durante los últimos días, provocando una ola de críticas que trascendió el video oficial y alcanzó otros trabajos de la artista.
La canción nació con un mensaje social
"La niña futbolista" fue presentada durante un evento oficial impulsado por la Secretaría de Cultura de México y respaldado por el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El tema buscaba destacar la importancia de abrir espacios para las niñas en disciplinas tradicionalmente dominadas por hombres, utilizando el futbol como símbolo de superación, inclusión y empoderamiento.
Sin embargo, poco después de su lanzamiento comenzaron a surgir comentarios negativos por parte de usuarios que cuestionaron la letra, el enfoque del mensaje y la producción musical.
Las críticas se multiplicaron en internet
La conversación tomó fuerza cuando numerosos usuarios comenzaron a compartir fragmentos del videoclip en plataformas como X, TikTok, Facebook e Instagram.
Mientras algunos defendían el propósito social de la canción, otros consideraron que el resultado artístico no cumplía con las expectativas generadas alrededor de una figura tan reconocida como Julieta Venegas.
La situación se intensificó cuando los comentarios fueron deshabilitados en el video oficial de YouTube, una decisión que muchos interpretaron como un intento de contener las críticas.
Lejos de disminuir, las opiniones se trasladaron a otros contenidos de la cantante, incluyendo colaboraciones recientes y publicaciones antiguas, donde miles de usuarios continuaron expresando su descontento.
Los memes convierten la polémica en tendencia
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la rapidez con la que la controversia derivó en una avalancha de memes.
Las imágenes satíricas comenzaron a circular masivamente, mostrando montajes humorísticos relacionados con la canción y con la propia cantante.
Algunas publicaciones alcanzaron cientos de miles de visualizaciones, convirtiendo el tema en tendencia y ampliando el alcance de la discusión mucho más allá de los seguidores habituales de la artista.
Los memes también dieron pie a videos parodia, reacciones de creadores de contenido y análisis de especialistas en comunicación digital que intentaron explicar cómo una iniciativa cultural terminó convirtiéndose en un fenómeno viral.
¿Por qué se retiró la canción?
De acuerdo con diversos reportes y la conversación generada en redes sociales, la presión pública y el volumen de críticas habrían influido en la decisión de limitar la difusión del proyecto.
@arturohappiness
Ya habrás escuchado la canción que el gobierno de México hizo para el mundial interpretada por Julieta Venegas Y lejos de que a mí me parece hasta deprimente, creo que muchos nos estamos preguntando qué necesidad tenían de agarrar un tema feminista en un mundial varonil en donde nada tiene que ver Y lo que me molesta mucho del movimiento feminista es que lo politicen, pero además que no ataquen las causas verdaderas Yo tengo dos hijas imagínate como quiero que el mundo cambie para que la mujer tenga más y mejores oportunidades Y he platicado con ellas, por ejemplo de las marchas del 8M y les pregunto sabes qué pasa el nueve el 10 el 11 el 12 nada Porque estos movimientos les interesa perpetuar el problema y no atacar los problemas de fondo Cuántas mesas de diálogo cuántos cambios al plan educativo, cuántas campañas de difusión en los medios cuántos cambios legislativos hay a partir de la marcha Y ciertamente hay muchas iniciativas legislativas de leyes que apoyan a la mujer por ser mujer y hemos visto muchos casos de abusos precisamente por mujeres dañadas, despechadas o simplemente que son malas personas Entonces esto no resuelve el problema Pero bueno, me encantará escuchar tu opinión acerca de esto que está haciendo el gobierno y que sinceramente no sirve de absolutamente nada #mundial2026 #futbol #mexico #gobierno #canciondelmundial♬ sonido original - Arturo 😁 happiness developer
Aunque no existe una declaración oficial en la que Julieta Venegas haya detallado todos los motivos detrás de la medida, la controversia generó especulaciones sobre un posible veto o retiro estratégico para reducir el impacto negativo que la canción estaba teniendo en la opinión pública.
La discusión continúa abierta entre quienes consideran que la propuesta fue injustamente atacada y quienes creen que el rechazo responde a problemas relacionados con la ejecución artística del proyecto.
Julieta Venegas guarda silencio
Hasta el momento, la intérprete de éxitos como "Limón y Sal", "Andar Conmigo" y "Me Voy" no ha emitido un pronunciamiento amplio sobre la controversia.
La cantante, conocida por mantener un perfil discreto y alejado de las polémicas mediáticas, ha optado por no responder directamente a los comentarios que circulan en internet.
Esta situación ha generado aún más expectativa entre sus seguidores, quienes esperan conocer su postura sobre uno de los episodios más comentados de su carrera reciente.