 Famosa actriz hallada muerta en su apartamento: detalles
Farándula

Encuentran muerta a famosa actriz dentro de su apartamento; así fue el terrible hallazgo

María Rosa Fugazot, reconocida actriz con más de seis décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, fue encontrada sin vida en su apartamento de Buenos Aires.

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María Rosa Fugazot, Redes sociales
María Rosa Fugazot / FOTO: Redes sociales
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El mundo del espectáculo argentino despidió este fin de semana a una de sus figuras más queridas y respetadas. La actriz María Rosa Fugazot falleció a los 83 años y fue encontrada sin vida en el apartamento donde residía, ubicado en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

La noticia fue confirmada el domingo 7 de junio y rápidamente generó una ola de mensajes de condolencia en redes sociales, donde colegas, artistas y admiradores recordaron su extensa trayectoria en los escenarios y las pantallas.

Así fue el hallazgo

De acuerdo con reportes difundidos por medios argentinos, la alerta surgió cuando familiares y personas cercanas no lograban comunicarse con la actriz. Posteriormente, una prima y una amiga acudieron al inmueble acompañadas por agentes policiales. "Desde el ingreso a la vivienda, el olor evidenciaba que algo trágico había ocurrido", señalaron las autoridades.

Al ingresar al apartamento encontraron a Fugazot sin signos vitales. Las primeras versiones indican que la actriz se encontraba en una de las habitaciones de la vivienda cuando fue localizada.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento. Aunque los resultados definitivos aún están pendientes, los primeros informes apuntan a que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio de origen no traumático.

Más de 60 años dedicados al arte

María Rosa Fugazot fue una de las actrices más reconocidas de Argentina. Nacida en 1942, construyó una carrera que se extendió por más de seis décadas en televisión, cine y teatro.

Participó en numerosas producciones que marcaron distintas generaciones de espectadores, entre ellas "Otros pecados", "Durmiendo con mi jefe", "Un departamento de comedia" y "Culpables", además de una larga lista de trabajos en teatro de revista y comedias televisivas.

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María Rosa Fugazot - Redes sociales

Su versatilidad interpretativa y su carisma la convirtieron en una figura habitual de la pantalla argentina, donde logró ganarse el cariño del público y el respeto de la industria artística.

Reacciones y despedidas

Tras conocerse la noticia, distintas personalidades del espectáculo expresaron su tristeza por la partida de la actriz. Las redes sociales se llenaron de mensajes destacando su profesionalismo, su calidad humana y el legado que deja en la cultura argentina.

Muchos usuarios compartieron fotografías, fragmentos de sus actuaciones y recuerdos de algunos de los personajes que interpretó a lo largo de su carrera.

Un legado que permanece

La muerte de María Rosa Fugazot representa una importante pérdida para la televisión y el teatro argentino. Su trabajo formó parte de la historia del entretenimiento del país y dejó huella en varias generaciones de espectadores.

Mientras continúan las investigaciones para confirmar oficialmente la causa de su fallecimiento, familiares, amigos y admiradores recuerdan a la actriz como una de las grandes figuras de la escena argentina, cuya trayectoria seguirá vigente a través de sus innumerables trabajos artísticos.

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