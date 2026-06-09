 Manáticos: Tributo Sinfónico a Maná por el Talento Juvenil
Farándula

Manáticos: el tributo sinfónico a Maná en apoyo al talento juvenil

¿Eres fan de Maná? No te querrás perder de una noche para disfrutar de los grandes éxitos de la legendaria banda.

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Manáticos: el tributo sinfónico a Maná en apoyo al talento juvenil , instagram @manaoficial
Manáticos: el tributo sinfónico a Maná en apoyo al talento juvenil / FOTO: instagram @manaoficial
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No te pierdas la oportunidad de corear los grandes éxitos de la banda mexicana "Maná" en una noche tributo y en beneficio del talento juvenil en el país.  Con "Manáticos" vivirás la experiencia inmersiva en sonido y talento, de Sky Productions, disfrutando de un tributo sinfónico de icónicos éxitos. 

La cita para los fanáticos de temas como "Oye mi amor", "Labios compartidos", "Te lloré un río", y muchos, muchos más, es el viernes 31 de julio en el salón de exposiciones del Zoológico La Aurora, zona 13 capitalina, a partir de las 19 horas.

Esta noche de éxitos y recuerdos, que te hará viajar hacia esas décadas de nostalgias, aventuras, amores y desamores, también será de gran apoyo para el talento juvenil en Guatemala, ya que al adquirir tu entrada estarás apoyando a la academia guatemalteca, Talento.

Puedes adquirir tus entradas en fanaticks.live 

Maná, toda una historia de éxitos 

Maná es una legendaria banda mexicana de rock y pop latino, formada en 1986 en Guadalajara. Reconocidos como uno de los grupos en español más influyentes de todos los tiempos, han vendido más de 50 millones de discos a nivel mundial y su icónico álbum ¿Dónde Jugarán los Niños? es el más vendido del rock latino.

El grupo surgió originalmente en los años 70 como "Sombrero Verde", tocando covers y rock en inglés. Fue en 1986 que cambiaron su nombre a Maná (que en polinesio significa "energía positiva") y lanzaron su álbum debut un año después. 

Destacan por fusionar el rock con ritmos latinos, caribeños, reggae y pop, abordando temas de amor, desamor y activismo ambiental.

La agrupación ha roto récords de asistencia en recintos internacionales y colaborado con grandes artistas como Carlos Santana, Shakira y Juan Luis Guerra.

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