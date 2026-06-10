Actor de Club de Cuervos detenido por abuso de actriz

El actor mexicano Pascacio López fue detenido en relación con el proceso judicial que enfrenta por una denuncia de presunta violación agravada presentada por la actriz Sarah Nichols. La noticia volvió a colocar al intérprete en el centro de la atención mediática, reavivando uno de los casos más polémicos de la industria del entretenimiento mexicana en los últimos años.
López, conocido por sus participaciones en producciones como Club de Cuervos, Guerra de Vecinos y diversas series de televisión, acudió a una audiencia judicial en el estado de Jalisco, donde una jueza determinó que debía permanecer privado de libertad mientras continúa el proceso en su contra.
La decisión judicial
De acuerdo con reportes difundidos por medios mexicanos, la audiencia se realizó como parte de la continuidad del procedimiento legal derivado de una denuncia presentada hace varios años.
Tras analizar el caso, la jueza resolvió aplicar la medida de prisión preventiva, una figura contemplada por la legislación mexicana para determinados delitos considerados de alta gravedad.
Según trascendió, el actor sería trasladado al Complejo Penitenciario de Puente Grande, uno de los centros penitenciarios más conocidos del estado de Jalisco.
La defensa reacciona
Carlos Saucedo, abogado del actor, aseguró ante los medios que su cliente ha colaborado con las autoridades durante todo el proceso y que la audiencia formaba parte de una etapa prevista por la ley.
El defensor explicó que se discutían medidas cautelares y aspectos relacionados con el cierre de la investigación complementaria.
Asimismo, señaló que la prisión preventiva responde al tipo de delito imputado y no a una declaración de culpabilidad.
Saucedo también expresó que la decisión resultó difícil para su cliente, quien continúa sosteniendo su inocencia mientras avanza el proceso judicial.
La denuncia de Sarah Nichols
El caso se remonta a 2022, cuando la actriz Sarah Nichols denunció públicamente y ante las autoridades haber sido víctima de una presunta agresión sexual por parte de Pascacio López.
Nichols aseguró que decidió hablar después de reunir el valor necesario para hacerlo y manifestó que buscaba evitar que otras personas atravesaran una situación similar.
En declaraciones ofrecidas en aquel momento, la actriz afirmó que no era la única persona que habría resultado afectada por las acciones del actor y expresó su intención de continuar buscando justicia.
La denuncia provocó una amplia repercusión dentro del medio artístico mexicano y generó un intenso debate en redes sociales.
La versión de Pascacio López
Desde que surgieron las acusaciones, Pascacio López ha negado los señalamientos en su contra.
Tras recuperar su libertad en una etapa anterior del proceso, el actor ofreció una conferencia de prensa en la que reiteró que era inocente.
Además, sostuvo que sí existió una relación cercana con Nichols y sugirió que las acusaciones estarían relacionadas con diferencias personales surgidas posteriormente. Sin embargo, dichas afirmaciones han sido rechazadas por la actriz.
Por el momento, las autoridades continúan analizando las pruebas y testimonios presentados por ambas partes.
¿Quién es Pascacio López?
Pascacio López es un actor mexicano que alcanzó notoriedad gracias a sus participaciones en diversas producciones televisivas y plataformas de streaming.
Entre sus trabajos más conocidos figura la serie Club de Cuervos, una de las producciones mexicanas más exitosas de Netflix. También participó en Guerra de Vecinos, donde compartió créditos con Sarah Nichols, así como en otros proyectos de televisión y cine.
Durante varios años fue considerado una de las figuras emergentes de la actuación mexicana, aunque su carrera se vio afectada por las acusaciones legales que enfrenta.