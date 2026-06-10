Actor de 'Señora Acero' ocultó su orientación por famoso

El actor mexicano Alejandro Oliva reveló que durante su ascendente carrera en televisión y teatro, productoras y directores le exigieron mantener en secreto su orientación sexual.
Aunque participó en proyectos destacados como "Señora Acero" y "Madre de Alquiler", declaró que la decisión de visibilizar su vida personal impactó de forma significativa en su desarrollo profesional.
Alejandro Oliva explicó que, para mantener su carrera activa en series y telenovelas, firmó contratos donde se le prohibía mostrarse en público con su pareja y le exigían no compartir aspectos de su vida privada en redes sociales.
"Me pidieron que no pudiera agarrar de la mano a mi pareja, ni subir fotos, ni decir nada. El argumento era que cómo me iban a creer enamorado de la actriz si era gay", relató.
Además, aseguró que tanto productores como maestros le recomendaron no hacer pública su orientación sexual.
Durante varios años, el actor ocultó su relación sentimental pese a describirla como "maravillosa". Sin embargo, decidió dar un paso al frente impulsado por el deseo de no esconder un aspecto esencial y positivo de su vida.
"Llegó un punto en que pregunté por qué debía ocultar lo más hermoso que tengo", expresó Oliva.
Impacto en su carrera tras hacer pública su orientación
Al asumir públicamente su homosexualidad, Oliva notó cambios notables en los personajes que interpreta.
El propio actor reconoce que, aunque evita la palabra "afectar", sí se ha sentido limitado, ya que actualmente "el 80% de los papeles que recibe son LGBTQ+". A pesar de sus reservas iniciales, sostiene que estos roles le han permitido contar "historias maravillosas".
Oliva compartió que el temor al encasillamiento y la discriminación es común entre los actores que forman parte de la comunidad, por el miedo a perder oportunidades en las que han invertido años de formación y dedicación.
Aun así, remarcó: "Al final somos actores, no estamos representándonos a nosotros mismos". Hizo un llamado a los productores para ampliar el rango de personajes que los artistas pueden interpretar, sin importar su identidad personal.
Alejandro Oliva lleva doce años de relación y está casado desde hace siete con Nicholas Aguilar, músico y propietario de una escuela artística.
"Me dolía que él me apoyaba en todo, aunque veía que también le afectaba que yo no pudiera expresarlo públicamente", relató. Su pareja jugó un papel clave en el proceso de aceptación y visibilidad del actor.
Actualmente, Oliva protagoniza y produce "El gol de Alex", puesta en escena que aborda la homofobia en el futbol mexicano, una temática sensible tratada desde la comedia romántica.