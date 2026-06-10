 Nick Reiner busca fondo familiar para abogado

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Farándula

Acusado de matar a sus padres, Nick Reiner busca usar fondo familiar para pagar abogado

El caso que sacudió a Hollywood suma un nuevo capítulo. Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, ahora solicita acceso a un fideicomiso familiar valuado en millones de dólares para costear su defensa legal.

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Rob Reiner y Michele Singer , Redes sociales
Rob Reiner y Michele Singer / FOTO: Redes sociales
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El caso judicial que conmocionó a la industria del entretenimiento estadounidense volvió a generar controversia luego de que Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, presentara una solicitud formal para acceder a un fideicomiso familiar valorado en más de 1.5 millones de dólares. El dinero, según argumentan sus abogados, sería utilizado para financiar su defensa legal y cubrir gastos básicos mientras permanece encarcelado a la espera de juicio.

Nick Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte del reconocido director de cine Rob Reiner y de la fotógrafa Michele Singer Reiner, quienes fueron encontrados sin vida en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, en diciembre de 2025. Desde entonces, el hijo menor de la familia permanece bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial.

La petición que desató una nueva polémica

De acuerdo con documentos presentados ante una corte de California, la defensa de Nick Reiner solicita acceso a un fideicomiso creado por sus padres en 1992 para beneficio de sus hijos.

Según la petición, Reiner nunca recibió la parte que le correspondía al cumplir 30 años en septiembre de 2023 y actualmente desconoce el monto exacto disponible. Sin embargo, sus representantes legales estiman que el fondo supera los 1.5 millones de dólares.

La solicitud busca que se le entregue al menos una parte de esos recursos para cubrir honorarios legales y gastos personales dentro del centro penitenciario, incluyendo productos básicos de higiene y artículos permitidos por la administración carcelaria.

"Lo que está en juego no podría ser más importante"

Los abogados argumentan que impedir el acceso al fideicomiso representa una limitación injustificada, especialmente considerando la gravedad de los cargos que enfrenta.

En la documentación judicial se señala que la posibilidad de financiar adecuadamente su defensa es una necesidad prioritaria y que los administradores del fondo han retrasado durante meses cualquier respuesta definitiva.

Además, la defensa sostiene que no existe ninguna resolución judicial que declare a Nick Reiner incapaz de administrar recursos financieros, por lo que consideran injustificados los cuestionamientos sobre su capacidad para disponer del dinero.

El crimen que estremeció a Hollywood

La tragedia ocurrió el 14 de diciembre de 2025, cuando Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron hallados muertos dentro de su residencia en el exclusivo barrio de Brentwood.

Las autoridades indicaron que ambas víctimas presentaban heridas provocadas con arma blanca. Desde las primeras horas de la investigación, Nick Reiner se convirtió en el principal sospechoso debido a que residía en la misma vivienda y a diversos elementos recopilados por los investigadores.

Pocas horas después del hallazgo, fue detenido y posteriormente acusado formalmente por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

¿Quién era Rob Reiner?

Rob Reiner era una de las figuras más reconocidas de Hollywood. Como actor, director y productor participó en algunas de las películas más importantes del cine estadounidense.

Entre sus trabajos más recordados destacan La princesa prometida, Cuando Harry conoció a Sally, Cuenta conmigo, Cuestión de honor y Misery. Su trayectoria le permitió consolidarse como uno de los cineastas más influyentes de las últimas décadas.

Por su parte, Michele Singer Reiner desarrolló una destacada carrera como fotógrafa y activista, además de colaborar en diversos proyectos culturales y sociales.

Una batalla legal que continúa

La controversia sobre el fideicomiso se suma a un proceso judicial que aún está lejos de concluir. Mientras la defensa busca obtener recursos para afrontar el caso, la Fiscalía continúa preparando la acusación por doble homicidio.

La próxima audiencia relevante está prevista para septiembre de 2026, cuando se espera que el tribunal determine nuevos pasos en una investigación que sigue captando la atención pública por involucrar a una de las familias más conocidas del mundo del entretenimiento.

Por ahora, la solicitud de acceso al millonario fondo familiar ha abierto un nuevo debate legal y ético: si una persona acusada de matar a sus propios padres puede utilizar recursos heredados o creados por las víctimas para financiar su defensa ante la justicia.

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Nick Reiner - Instagram

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