 Belinda Inspira a Sus Fans Antes del Mundial 2026

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Farándula

Belinda emociona a sus fans con mensaje previo a su actuación en el Mundial 2026

La cuenta regresiva terminó. Belinda compartió un emotivo mensaje desde el Estadio Azteca horas antes de su presentación en la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

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Fotografía de archivo de la estrella del pop mexicano Belinda posando durante una entrevista con la Agencia EFE en Madrid, EFE/ Juan Carlos Hidalgo
Fotografía de archivo de la estrella del pop mexicano Belinda posando durante una entrevista con la Agencia EFE en Madrid / FOTO: EFE/ Juan Carlos Hidalgo
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La emoción por el arranque del Mundial 2026 ya se siente en todo el mundo y una de las artistas encargadas de ponerle música a esta histórica inauguración es Belinda. A pocas horas de subir al escenario del Estadio Azteca, la cantante y actriz compartió un emotivo video en sus redes sociales donde expresó su entusiasmo por formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

En la grabación publicada en Instagram, Belinda aparece recorriendo los pasillos y el terreno del estadio mientras observa los preparativos finales del espectáculo. Vestida de manera cómoda para los ensayos, con ropa deportiva oscura y credencial de acceso colgada al cuello, la intérprete se mostró concentrada, sonriente y visiblemente emocionada por la magnitud del evento.

Un momento que llamó especialmente la atención de sus seguidores fue cuando la cantante se persigna antes de ingresar al área principal del estadio, un gesto que muchos interpretaron como una muestra de agradecimiento, fe y nervios ante el enorme reto que representa actuar frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

"Vamos a hacer historia"

Junto al video, Belinda compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

"No puedo creer que mañana vamos a hacer historia 11 de junio del 2026 en la apertura del Mundial. Jamás imaginé que sería parte de algo tan histórico", escribió la artista acompañando las imágenes de los ensayos.

Sus palabras reflejan la importancia que tiene para ella participar en un evento de talla mundial y en una ceremonia que marcará el inicio de la primera Copa del Mundo organizada por tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Una inauguración llena de estrellas

Belinda forma parte del selecto grupo de artistas elegidos por la FIFA para la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca. Entre los nombres confirmados también figuran Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Maná, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean, Lila Downs y la cantante sudafricana Tyla.

La ceremonia se realiza antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica y representa un momento histórico para el Estadio Azteca, que se convierte en el primer recinto en albergar encuentros de tres Copas del Mundo distintas: 1970, 1986 y 2026.

Además, la participación de Belinda tiene un significado especial debido a su vínculo con el proyecto musical del Mundial. Meses atrás, la cantante lanzó junto a Los Ángeles Azules el tema "Por Ella", una de las canciones oficiales relacionadas con la Copa del Mundo, reforzando así su presencia dentro de la celebración futbolística.

@belindatok

Que emoción!! Ya va a empezar el mundial!! #SinSabritasNoHayPartido #TodoPorElFutbol @Papas Sabritas Mx

♬ sonido original - Belinda

Un sueño que se vuelve realidad

Para Belinda, esta presentación representa uno de los momentos más importantes de su trayectoria artística. Desde sus inicios como actriz infantil hasta consolidarse como una de las figuras más populares de la música latina, la cantante ha participado en grandes escenarios, pero pocos comparables con la magnitud de una inauguración mundialista.

Su emoción quedó reflejada en cada instante del video compartido desde el Estadio Azteca: la mirada de asombro al observar el recinto, los ensayos en la cancha, el gesto de persignarse antes de ingresar y las palabras cargadas de gratitud que dedicó a sus seguidores.

Ahora, con el Mundial 2026 oficialmente en marcha, Belinda está lista para formar parte de una ceremonia que promete quedar grabada en la memoria de millones de aficionados al fútbol y amantes de la música alrededor del mundo.

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